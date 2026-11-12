El Gobierno regional considera "crucial" la campaña electoral que comienza esta noche

Archivo - La portavoz del Gobierno regional, Marisa López, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno (Archivo) - CARM - Archivo

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional considera "crucial" la campaña electoral que comienza este viernes a las 00.00 horas. La portavoz del Gobierno regional, Marisa López, ha asegurado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que en estas elecciones "nos jugamos tres pilares fundamentales para la Región de Murcia: el agua, las infraestructuras y la financiación autonómica".

"El Gobierno de Sánchez nos ha tratado muy mal en estos ocho años y esperamos un cambio, un nuevo presidente que trate a la Región de Murcia con justicia y con igualdad", ha afirmado López.

Por otra parte, la portavoz regional ha señalado que en la entrevista del candidato a la Presidencia del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de este jueves en el programa 'El Hormiguero' vio "al presidente del Gobierno de España".