El Gobierno regional constituye el jurado de los III Premios de Obra Civil de la Región de Murcia

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha constituido este miércoles el jurado de la III edición de los Premios de Obra Civil de la Región de Murcia, convocados por la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), que tienen como objetivo reconocer la calidad de las infraestructuras y el papel social de la obra civil.

En esta tercera edición de los premios se han presentado un total de 26 propuestas, que compiten en diferentes categorías, desde grandes actuaciones ya ejecutadas hasta proyectos, estudios, informes y trabajos vinculados con la innovación y la divulgación en el ámbito de la ingeniería civil, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, preside el jurado, que está integrado por representantes de las instituciones convocantes, profesionales del sector de reconocido prestigio y miembros de las dos escuelas de ingeniería de la Región de Murcia.

Los miembros del jurado, además del consejero, son el decano del CICCP, Alejandro Lázaro; el director general de Carreteras, Francisco Carrillo; el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia, José Hernández; y los ingenieros José María Gómez, director de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Alfredo Salar, secretario del CICCP, Manuela Riquelme y Manuel Gambín, funcionarios de la Comunidad Autónoma, Pablo Roa, funcionario de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Pedro de los Santos Jiménez, vicedecano de la Escuela de Ingeniera de la UCAM, Juan Tomás García, profesor titular de la Escuela de Ingeniería de la UPCT, y Luis García, jefe de Servicio de Explotación y Seguridad Vial de la Comunidad Autónoma, que ocupa el puesto de secretario del jurado.

García Montoro ha destacado "la solvencia de los miembros del jurado, que tendrán la difícil tarea de evaluar las obras presentadas, un reconocimiento que distingue la excelencia, la innovación y el compromiso con el desarrollo sostenible en el ámbito de la ingeniería".

El consejero ha subrayado que "la deliberación exigirá un análisis riguroso y objetivo de cada candidatura, con el propósito de destacar aquellas iniciativas que representan un aporte significativo para la sociedad y el progreso de la profesión".