El Gobierno regional convoca ayudas por más de 4,5 millones para impulsar la pesca y la acuicultura

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto al alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, en el muelle norte del puerto pesquero del municipio - CARM

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha convocado ayudas, por un importe total de 4.566.650 euros, destinadas a impulsar la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos en la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad

Las nuevas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y por la Comunidad Autónoma.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha explicado este martes la convocatoria durante su visita al Muelle Norte del Puerto Pesquero de San Pedro del Pinatar, donde ha conocido la embarcación auxiliar de acuicultura 'ALBASIETE', subvencionada en la convocatoria anterior.

Rubira ha subrayado que "estas ayudas permiten seguir avanzando hacia un sector pesquero y acuícola más sostenible, competitivo e innovador, al tiempo que garantizan la conservación de los recursos marinos".

La consejera ha destacado que la visita a la embarcación permite asimismo mostrar "cómo estas líneas de apoyo se traducen en inversiones reales para modernizar el sector".

En este sentido, ha explicado que la embarcación 'ALBASIETE', construida con cargo a la convocatoria de 2025 dentro de la línea de inversiones productivas en acuicultura, ha supuesto una inversión de 545.000 euros, con una ayuda pública total de 272.500 euros, cofinanciada por el Fempa y la Comunidad Autónoma.

Se trata de un catamarán auxiliar de acuicultura construido en aluminio marino, destinado al apoyo de las instalaciones acuícolas próximas a la costa, principalmente para el transporte de personal, materiales, pienso y equipos, así como para las labores de mantenimiento, limpieza de redes y sistemas de fondeo.

"Este barco es un ejemplo claro de lo que estas ayudas hacen posible: proyectos que mejoran la eficiencia logística, la seguridad en el trabajo y la capacidad operativa de nuestras explotaciones acuícolas", ha señalado Rubira.

La nueva convocatoria se enmarca en las prioridades del Fempa dirigidas a fomentar una pesca sostenible, la recuperación y conservación de los recursos biológicos acuáticos, así como el desarrollo de una acuicultura sostenible y el fortalecimiento de la cadena de valor de sus productos.

Rubira ha precisado que "el objetivo es apoyar a todo el tejido productivo vinculado al sector, desde las pequeñas y medianas empresas hasta las entidades que contribuyen a su desarrollo y modernización".

MÁS DE 2,7 MILLONES EN 2026

Del total de la convocatoria, 2,7 millones de euros se ejecutarán en 2026 y 1,86 millones en 2027, distribuidos en distintas líneas de actuación. Destacan las destinadas al impulso de la acuicultura sostenible, la modernización de instalaciones, la mejora de los procesos productivos y el apoyo a la comercialización de productos pesqueros.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 28 de abril. El plazo de justificación de las actuaciones se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026 para los proyectos anuales y hasta el 30 de noviembre de 2027 en el caso de proyectos plurianuales.

"Desde el Gobierno regional seguimos trabajando para fortalecer un sector estratégico para la economía regional que genera empleo, riqueza y oportunidades en nuestras zonas costeras", ha concluido Rubira.