El Gobierno regional destina 22 millones de euros en 2025 para reforzar la seguridad ciudadana

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional destinó en 2025 un total de 21.934.885 euros para reforzar la seguridad ciudadana mediante la financiación de mejoras en los cuerpos de Policía Local de los ayuntamientos, en el marco de la Estrategia 'Región de Murcia + Segura'.

Así lo ha trasladado el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha tenido lugar en el Palacio de San Esteban.

Ortuño ha subrayado que el objetivo de esta inversión ha sido "mejorar nuestra capacidad de respuesta, aumentar la presencia policial en las calles, y fortalecer la sensación de vivir en una Región más segura".

De esta cantidad, 15.545.925 euros permiten apoyar económicamente a los consistorios, contribuyendo a financiar los gastos de personal de las plantillas de Policía Local, mientras que los 6.388.960 euros restantes se destinan a la adquisición de medios materiales y, por primera vez, también para la construcción de nuevas comisarías.

Los ayuntamientos disponen de todo el año para utilizar estas subvenciones, que el Gobierno regional aprobó en 2025. Este plazo se incrementará hasta 2027 en el caso de las edificaciones de nuevas instalaciones policiales previstas en Murcia, Cartagena, Jumilla, Cieza, Fortuna, Alguazas y Pliego.

Estas convocatorias de ayudas permitieron que la Comunidad se hiciera cargo en el último año de la compra de más de un centenar de vehículos de Policía Local, además de drones, chalecos antibalas, sistemas de videovigilancia, equipamiento informático, mobiliario y armamento reglamentario, entre otro material.

La Estrategia 'Región de Murcia + Segura' está dotada con más de 120 millones de euros para contar con más comisarías y más medios, desde el objetivo central de superar la cifra de 3.000 policías locales en la Región de Murcia.

"Más agentes de Policía Local en nuestras calles, y dotados con los medios materiales necesarios, es sinónimo de más seguridad para los habitantes de todos los municipios", ha dicho Ortuño, quien ha insistido en que "sin seguridad no hay libertad, no hay convivencia y no hay progreso económico y social".