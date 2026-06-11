El Gobierno regional destina 3,4 millones para financiar recursos de atención a mujeres víctimas de violencia

Archivo - El Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) - AYUNTAMIENO DE TOTANA - Archivo

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a petición de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha autorizado la concesión de subvenciones, por un importe global de 3.084.921 euros, a 29 ayuntamientos de la Región para que financien la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género en los Centros de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) y los Puntos de Atención Especializada (PAE).

Estas subvenciones se conceden en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Los ayuntamientos beneficiarios son: Abarán (44.309 euros), Águilas (116.022), Alcantarilla (121.340), Los Alcázares (44.309), Alhama de Murcia (121.340), Archena (129.429), Beniel (44.309), Bullas (44.309), Caravaca de la Cruz (121.340), Cartagena (237.363), Cehegín (33.232), Ceutí (121.340), Cieza (121.340), Fuente Álamo (121.340), Fortuna (44.309), Jumilla (121.340), Las Torres de Cotillas (113.250), Lorca (198.370), Mazarrón (121.340), Molina de Segura (121.340), Mula (113.250), Murcia (77.030), Puerto Lumbreras (121.340), San Javier (121.340), San Pedro del Pinatar (44.309), Santomera (121.340), Torre Pacheco (121.340), Totana (121.340) y Yecla (102.350 euros).

La Región de Murcia cuenta con 23 CAVIS y siete PAES distribuidos en diferentes municipios. En éstos se ofrece a las víctimas de violencia contra la mujer atención integral, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico y social.

380.000 EUROS PARA CASAS DE ACOGIDA

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a subvenciones destinadas a los ayuntamientos de Cartagena, Cieza, Lorca, Murcia y Molina de Segura, para que financien el funcionamiento de las casas de acogida para víctimas de violencia de género.

El importe de las subvenciones asciende a un total de 380.000 euros, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El periodo para ejecutar las actuaciones que son objeto de estas subvenciones se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las casas de acogida son recursos especializados dirigidos a acoger y atender a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, durante un tiempo determinado, al encontrarse en una situación de riesgo o por carecer de medios económicos. En estos recursos se les proporciona atención integral, promoviendo su autonomía personal y facilitándoles los medios necesarios para su inserción social y laboral.

La red regional de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia cuenta con catorce casas, además de la Casa Cuna de la Anunciación. En lo que va de año, 43 mujeres han sido atendidas en estas casas, que llegaron acompañadas de 39 menores.