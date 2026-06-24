El Gobierno regional endurece el castigo al acoso escolar con expulsión o traslado de centro del agresor

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, informó hoy sobre el proyecto de decreto que establece las normas de respeto y disciplina en materia de convivencia escolar - CARM

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al inicio de la tramitación del futuro decreto que reforzará la disciplina y el respeto en los centros educativos, con el objetivo de luchar contra el acoso escolar.

La futura norma endurece las sanciones relacionadas con el acoso escolar, que pueden llevar a la expulsión del centro, refuerza la autoridad docente e impone más disciplina y respeto en los centros educativos. La finalidad es mejorar el clima de convivencia y que las aulas y su entorno sean espacios más seguros donde el alumnado crezca en valores y formación.

Este texto se publicará en el Portal de la Transparencia, con el fin de que las personas interesadas puedan presentar sugerencias, posteriormente continuará en los servicios jurídicos, tendrá que recibir el visto bueno del Consejo Escolar de la Región de Murcia, del Consejo Jurídico y, finalmente, ser aprobado por el Consejo de Gobierno. El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, previsiblemente el próximo año.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha afirmado que esta norma "marcará un antes y un después en la manera de afrontar el acoso y la gestión".

Como novedad, este decreto incluye la expulsión definitiva del centro de los alumnos que se hayan confirmado como acosadores y se endurecerán las sanciones por desobediencia, incorrección, insulto, amenaza y agresión "con el fin de que las aulas y su entorno sean espacios más seguros".

Marín ha apuntado que este decreto se asienta sobre dos pilares: la disciplina y el respeto. "Supone dar un paso firme y decidido para reforzar la autoridad del profesorado, endurecer el régimen sancionador y garantizar que los centros educativos sean espacios más seguros", ha añadido.

Asimismo, el consejero se ha referido al último informe TALIS que señala que los docentes dedican un 20% de su tiempo en clase a mantener el orden "que se le está quitando al aprendizaje de todos los alumnos y de aquellos que sí quieren aprovechar su derecho a la educación".

EXPULSIÓN O TRASLADO PARA EL AGRESOR

Con este nuevo decreto cuando se confirme un caso de acoso escolar, el agresor será cambiado de centro si cursa enseñanzas obligatorias o expulsado de manera definitiva en el caso de realice enseñanzas no obligatorias.

Asimismo, quienes realicen insultos, amenazas, coacciones o agresiones mantenidas en el tiempo serán expulsados durante un número de días según la conducta.

DESAPARECEN LAS FALTAS LEVES

En este decreto desaparecen las faltas levas, y las llamadas hasta ahora faltas graves se clasificarán en 'conductas perjudiciales para la convivencia', y 'conductas gravemente perjudiciales para la convivencia', las muy graves. De este modo, a partir de ahora las interrupciones, llevar el móvil a clase, la desobediencia, la indisciplina, la desconsideración, la incorrección y el incumplimiento de las normas, que eran faltan leves, ahora pasarán a la primera categoría.

Asimismo, las agresiones, amenazas, el acoso, las manifestaciones de odio o el robo, pasarán a ser consideradas 'conductas gravemente perjudiciales para la convivencia'.

El nuevo decreto afecta al transporte escolar y los comedores, donde las consecuencias también se van a endurecer e incluirán la suspensión del derecho a usar estos servicios, entre seis días o lo que resta del curso, cuando anteriormente era un máximo de cinco días y no existía la medida correctora de suspensión de asistencia al comedor escolar.

REFUERZO A LA AUTORIDAD DEL DOCENTE

Con este decreto, el docente podrá actuar de forma inmediata ante conductas inapropiadas y estará autorizado a expulsar del aula a un alumno para detener una conducta inapropiada sin necesidad de una amonestación previa o de abrir un parte. El director se encargará de las sanciones que conlleven expulsión del alumno o cambio de grupo.

Otra de las novedades es que las medidas provisionales, como la no asistencia a clase, pasan de opcionales a obligatorias mientras se investiga una falta grave o muy grave, se aclaran los hechos y se decide la sanción definitiva.

También se reduce la carga burocrática del profesorado en los procedimientos sancionadores disciplinarios, que pueden ser abreviados u ordinarios. Los abreviados no contemplan investigación porque el docente ha presenciado y constatado los hechos sucedidos y por lo tanto se aplica la medida correctora sin necesidad de investigación.

Los procedimientos ordinarios, con la instrucción del expediente y pertinente investigación, se realizan cuando las medidas a adoptar con el alumno implican expulsión, cambio de centro, es un expediente de acoso o los hechos que se denuncian no han sido constatados.

"Procedimientos abreviados cuando los hechos sean evidentes y con mayor agilidad en la toma de decisiones, para que los docentes puedan centrarse en preparar sus clases y enseñar", ha explicado Marín.

El consejero se ha dirigido a las familias a las que ha pedido "corresponsabilidad". "El respeto se aprende en casa y se refuerza en el aula", ha destacado Marín que ha apostado por "una verdadera alianza" entre familias y escuela para que el alumnos entienda "que hay un único mensaje".

Marín ha explicado que el proyecto de decreto todavía no ha sido presentado a la comunidad educativa y que en las próximas semanas habrá reuniones con distintos representantes de la comunidad educativa para consensuar las medidas.