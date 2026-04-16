El Gobierno regional enviará una carta al ministro de Hacienda para que garantice las entregas a cuenta

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional va a enviar una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en relación con las entregas a cuenta. Según el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, el Gobierno central "está enviando menos dinero del que se comprometió a transferir cada mes a la Región" en este concepto.

"Vamos a enviar una carta al ministro trasladando el problema que causa este impago para que se garantice la transferencia del dinero comprometido", ha explicado Ortuño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, el portavoz ha apuntado que "mes a mes están recortando la cantidad fijada", cantidad fijada por el Ministerio de Hacienda en 406 millones de euros al mes. "En solo cuatro meses la Región ha dejado de recibir más de 175 millones", ha explicado.

Ortuño se ha preguntado "dónde está el dinero y en qué se lo están gastando". "Para la comunidad peor financiada esto no es una cifra menor, es un golpe directo a nuestras cuentas", ha lamentado el portavoz regional.

En concreto, ha explicado, esta reducción en los ingresos significa "menos liquidez para pagar los servicios públicos, tensiones de tesorería y más dificultades para pagar en tiempo y forma a las empresas y asociaciones que prestan servicios a la Administración regional".

Ortuño ha lamentado que esto está sucediendo "sin previo aviso, sin una llamada, sin una explicación, sin ninguna comunicación que nos permita anticiparnos".

El portavoz regional considera que "están jugando con los ciudadanos de la Región deliberadamente" y ha pedido al Gobierno central que "cumpla con lo prometido".