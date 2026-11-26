Minuto de silencio del Gobierno regional - EUROPA PRESS
MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Marisa López Aragón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha afirmado que un asesinato machista como el ocurrido este pasado miércoles en Bullas "no tiene cabida en nuestra sociedad".
El Gobierno regional ha guardado un minuto de silencio en la puerta de su sede, el Palacio de San Esteban, en Murcia, en memoria de la vecina de Bullas asesinada este pasado miércoles a manos, presuntamente, de su pareja.
La convocatoria, presidida por el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha contado con la presencia de ciudadanos que han querido solidarizarse con la víctima.
López Aragón ha abogado por "garantizar la seguridad y la protección de las mujeres vulnerables". Asimismo, la portavoz regional ha reclamado que "los sistemas de protección de las mujeres amenazadas tienen que funcionar".
"El sistema no les puede fallar, la sociedad no les puede fallar", ha concluido.