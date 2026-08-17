El Gobierno regional inicia la consulta pública para regular el acceso de los animales de compañía al transporte público

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MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha iniciado este lunes la consulta pública previa para elaborar el decreto que regulará el acceso de los animales de compañía a los servicios de transporte público de viajeros de la Región de Murcia.

La iniciativa se puede consultar a través de la página web participa.carm.es y estará abierta hasta el 16 de octubre para recoger las aportaciones de la ciudadanía y de los colectivos implicados antes de redactar la futura norma, han informado desde el Gobierno regional.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, ha destacado que "queremos dotar de seguridad jurídica tanto a los usuarios como a las empresas operadoras mediante una regulación clara, equilibrada y adaptada a la realidad social actual".

Asimismo, ha señalado que "cada vez son más las personas que conviven con animales de compañía y demandan poder desplazarse con ellos en transporte público. El objetivo es compatibilizar ese derecho con la seguridad, la comodidad y el bienestar del conjunto de los viajeros".

Verdú ha subrayado que "queremos una norma fruto del consenso, que tenga en cuenta las necesidades de todos los actores implicados y facilite una movilidad más accesible y sostenible, ofreciendo al mismo tiempo un marco claro para los operadores del transporte".

CONDICIONES DE ACCESO

El futuro decreto desarrollará el artículo 9 de la Ley 6/2017, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía de la Región de Murcia, que reconoce el derecho de las personas a viajar con sus animales, estableciendo unas condiciones homogéneas para el acceso a los distintos servicios de transporte público en el ámbito regional.

La regulación establecerá un marco jurídico común para toda la Región de Murcia y definirá aspectos como la identificación y el registro sanitario de los animales; el uso de transportines o sistemas de sujeción, y las limitaciones de tamaño o número de animales, con el fin de garantizar la seguridad, la convivencia entre los usuarios y el bienestar animal.