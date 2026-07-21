El Gobierno regional lanza una campaña de prevención de incendios forestales

Campaña de prevención de incendios forestales - CARM

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha puesto en marcha una campaña de publicidad institucional de prevención de incendios forestales en la Región para informar, sensibilizar y promover la colaboración de los ciudadanos. El objetivo es contribuir a reducir el número de incendios evitables, proteger el patrimonio natural de la Región y reforzar la cultura de la prevención como responsabilidad compartida.

El Ejecutivo autonómico ha señalado que, en la mayoría de las ocasiones, el fuego que destruye los montes tiene su origen en la actividad humana, ya sea por negligencias, imprudencias o acciones intencionadas. "Esto pone de manifiesto la necesidad de fomentar conductas responsables y aumentar la concienciación ciudadana sobre el riesgo y las consecuencias de estos sucesos", han apuntado.

Con el lema 'Hay imágenes que te acompañan toda la vida. No permitas que provocar un incendio sea una de ellas', la campaña pretende sensibilizar a la población que visita espacios naturales acerca de la necesidad de adoptar medidas y extremar las precauciones con el fin de evitar incendios y otros accidentes.

La campaña recuerda que "un incendio comienza con un simple descuido, pero sus consecuencias permanecen mucho después de que las llamas se apaguen". Así, recuerda ejemplos que suponen un grave peligro y pueden provocar espacios arrasados, viviendas destruidas, familias evacuadas y vidas en riesgo. Se trata de conductas como abandonar basura en el monte, arrojar una colilla mal apagada, aparcar sobre hierba seca, realizar quemas agrícolas sin autorización o encender fuego en terrenos forestales.

Además de la pérdida de masa forestal, el fuego provoca graves daños ambientales, afecta a la fauna y la flora, favorece la erosión del suelo y deteriora la calidad del aire y puede suponer un importante impacto económico y social, tanto por el coste de las labores de extinción como por las tareas de recuperación de los espacios afectados.

A través de anuncios en televisión, cuñas de radio y contenidos para redes sociales y medios digitales, la campaña traslada el mensaje de que la prevención comienza con cada gesto individual y evitar una imprudencia puede impedir que se produzca una emergencia de graves consecuencias para las personas, el patrimonio natural y los bienes materiales. La campaña se pone en marcha en verano, como cada año, puesto que son los meses de mayor riesgo.

Aunque el Plan Infomur siempre está activo, los períodos de peligro alto de incendios forestales se establecen entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, mientras el riesgo medio se reserva para los meses de abril, mayo y octubre.

Desde el pasado 1 de junio, la Región ha registrado 85 incendios, de los cuales 71 -83,5 por ciento- se quedaron en conatos gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencias. De estos 85 siniestros, 40 fueron forestales, con una superficie afectada de 246 hectáreas, y los 45 restantes de carácter agrícola.