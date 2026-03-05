El Gobierno regional llama a la "responsabilidad" ante la crisis de Vox: "El interés general ha de estar por encima"

Confía en que los acuerdos a los que se han llegado con personas en representación de un determinado partido "se mantengan" MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha hecho este jueves un "llamamiento a la responsabilidad" ante la crisis interna del grupo parlamentario Vox y ha asegurado que "el interés general de la Región de Murcia" y de sus ciudadanos "ha de estar por encima de la situación interna de cada partido".

"Nosotros somos respetuosos con los procesos internos de otros partidos políticos y, por tanto, no vamos a hacer ninguna valoración", ha señalado Ortuño a preguntas de los periodista en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

No obstante, para el dirigente autonómico, "es el momento de la responsabilidad" para sacar adelante, por ejemplo, los Presupuestos de la Comunidad de 2026 o la ley de vivienda accesible, cuestiones que ha considerado "mucho más importantes que las situaciones internas de los partidos políticos".

En este sentido, ha indicado que el "diálogo ha ido muy bien" en las negociaciones sobre la ley de vivienda y ha confiado en que "los acuerdos a los que se han llegado con personas en representación de un determinado partido se mantengan aunque esas personas cambien".

Preguntado sobre la situación en el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cartagena después de que el concejal Diego Salinas anunciase su baja de Vox como afiliado, Ortuño ha reiterado la "necesidad de actuar pensando siempre en el interés general y de evitar situaciones que puedan provocar inestabilidad política".

Asimismo, ha insistido en que el Ayuntamiento de Cartagena "está funcionando muy bien" y ha incidido en que "la estabilidad política es absolutamente necesaria y fundamental para seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos".