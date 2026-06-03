El Gobierno regional lleva la prevención del vapeo a los centros educativos con la campaña 'Pasa de vapear'

Cartel de la campaña 'Pasa de vapear' - CARM

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante este mes de junio, la Comunidad desarrolla la campaña 'Pasa de vapear', una acción de formación en las aulas de los centros educativos para prevenir el uso de vapeadores entre los más jóvenes.

Las actividades están dirigidas a alumnos desde 5º de Primaria a 4º de Secundaria, y están enmarcadas en el Programa Argos, según han informado desde el Ejecutivo regional.

"Debemos poner el vapeo en la diana para prevenir que se generalice su uso entre los más jóvenes. Está más que demostrado que vapear es la puerta de entrada al tabaquismo y, además, es nocivo para la salud en sí mismo", ha afirmado el director general de Salud Pública y Adicciones, José Jesús Guillén.

De forma paralela, la Comunidad ha lanzado una campaña de publicidad en redes sociales dirigida al público más joven, que incluye un 'flasmob' grabado en la Plaza de Santo Domingo de Murcia hace unos días.

Guillén ha explicado que "el uso de vapeadores expone a quien los usa a sustancias tóxicas, ya que el aerosol contiene formaldehído - también conocido como metanal- y metales pesados, entre otros compuestos dañinos". "Su consumo conlleva problemas pulmonares como bronquitis, asma y el desarrollo de patologías cardiacas. Además, la mayoría contiene nicotina, sustancia altamente adictiva", ha añadido.

ENFOQUE COMUNITARIO

Por esta razón, la Consejería de Salud y la Consejería de Educación y Formación Profesional han invitado a participar en estas actividades a todos los centros educativos, y lo han hecho extensible también a asociaciones de madres y padres de alumnos, a las universidades de la Región y a los Ayuntamientos.

El Programa Argos es un modelo de estrategia para intervenir en la prevención, detección precoz y atención de adicciones en la Región de Murcia. Conjuga la acción en los ámbitos sanitario, educativo y familiar, con una estrategia comunitaria de formación y participación en la que se implica a la red sanitaria pública, a educación y a la red de prevención de adicciones de entidades locales. Se aplica una metodología científica y de sostenibilidad para la prevención de las adicciones.

"Precisamente esta acción se ha diseñado con una estrategia en consonancia que busca un efecto multiplicador: que llegue a niñas y niños, adolescentes y jóvenes, implicando a los mediadores naturales de cada entorno, como es el profesorado y, por supuesto, los padres y las instituciones", ha explicado asimismo Guillén.

Según los últimos datos publicados en la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) en la Región de Murcia correspondiente a 2025, los jóvenes de entre 14 y 18 años consumen menos alcohol, tabaco y cannabis que la media de los adolescentes españoles, "aunque el uso de cigarrillos electrónicos es cada vez más generalizado en todas las edades, por lo que campañas y actividades como esta se hacen imprescindibles para prevenir el consumo desde jóvenes y revertir la tendencia", ha asegurado el director general de Salud Pública y Adicciones.