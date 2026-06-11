El Gobierno regional nombra a 17 nuevos directores generales de las consejerías

La nueva directora gerente del SMS, Irene Marín - CARM

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el nombramiento de 17 nuevos directores generales de las distintas consejerías del Ejecutivo autonómico y del Servicio Murciano de Salud (SMS).

En la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, el Ejecutivo ha situado al frente de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos a Ana Losantos Albacete, licenciada en Ciencias Económicas y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores, que hasta ahora ocupaba la secretaría general de la Consejería de Empresa.

Por su parte, la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social será asumida por María de la Caridad de la Hera Orts, funcionaria de carrera y profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia.

Para la dirección del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) se ha designado a Daniel Giner Bravo, diplomado en Ciencias Empresariales con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y el ámbito privado.

Asimismo, el nuevo director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) es Eduardo José Prieto Giménez, funcionario en el Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la Región y en el Cuerpo de Técnicos de Hacienda del Estado.

En el área de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, la Dirección General de Unión Europea pasa a estar coordinada por María Cruz Ferreira Costa, licenciada en Derecho y máster en Política Internacional, que cuenta con experiencia institucional tras haber trabajado para la Unión Europea y la ONU.

Respecto a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, el nuevo director general de Agricultura y Desarrollo Rural es Francisco González Zapater, ingeniero técnico agrícola y funcionario de la Comunidad desde 1985, quien ya lideró este departamento en una etapa anterior.

Por otro lado, Juan Pedro Vera asume la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura tras haber estado al frente de las direcciones generales de la Política Agraria Común y de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, integrada en la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades Investigación y Mar Menor será gestionada por Inmaculada Torres Cano, oceanógrafa, ambientóloga y doctora en Biodiversidad con más de 25 años de experiencia en la gestión de fondos europeos y economía azul.

En la Consejería de Educación y Formación Profesional, la cartera de Recursos Humanos recae en María del Mar Sánchez Rodríguez, docente de secundaria desde 1996 y que hasta la fecha ejercía como subdirectora general de Formación Profesional.

Por su parte, la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial incorpora a Agustín Osete Vera, ingeniero civil con bagaje en el sector privado de la construcción, como nuevo director general de Litoral y Puertos.

La Consejería de Salud renueva la Dirección General de Salud Pública con Jesús Cañavate Gea, doctor en Medicina e Inspector Médico con un extenso historial en la gestión de hospitales públicos de la Región.

En cuanto a la Dirección General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria, la plaza será ocupada por Fuensanta Martínez Lozano, licenciada en Psicología que desde 2021 dirigía la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS).

Finalmente, el organigrama del Servicio Murciano de Salud (SMS) se reestructura con cinco nombramientos. La nueva directora gerente es Irene Marín Marín, especialista en Cardiología y expresidenta de la Sociedad Murciana de Cardiología.

La Dirección General de Atención Hospitalaria la asume Jorge Guillermo Alonso Roque, especialista en Cirugía General, mientras que la Dirección General de Atención Primaria pasa a manos de Estefanía Molina García, especialista en Medicina Familiar.

Para la Dirección General de Salud Mental se ha elegido a la psiquiatra Mar Martínez-Cachá Martínez y, por último, José Tomás Piñera Lucas, psicólogo y funcionario de carrera, se sitúa al frente de la Dirección General de Recursos Humanos del SMS.

El Consejo de Gobierno ha cerrado el bloque de acuerdos institucionales con un mensaje de agradecimiento a las personas que dejan sus responsabilidades en el Ejecutivo regional, a quienes ha reconocido su dedicación y compromiso al servicio de la Región.