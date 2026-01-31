El Gobierno regional prorroga hasta el 31 de diciembre el 'Aval Joven'

MURCIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta el agotamiento de los fondos disponibles, el convenio del programa 'Aval Joven' para facilitar el acceso a la primera vivienda a jóvenes de la Región de Murcia. La medida ha permitido ya que 869 jóvenes puedan acceder a un hogar.

Los avales concedidos tienen un valor superior a los 16 millones de euros y han generado operaciones hipotecarias por valor de 88,7 millones, de las cuales, 50 corresponden a viviendas de nueva construcción y el resto a viviendas de segunda transmisión, con implantación en la mayor parte de los municipios de la Región.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, señaló que "estos datos demuestran que desde el Ejecutivo regional diseñamos una herramienta pionera y eficaz, adaptada a las necesidades reales de los ciudadanos y ejecutada con la máxima sencillez administrativa para facilitar a los jóvenes el acceso al hogar".

García Montoro señaló que "el 'Aval Joven' se ha consolidado como un instrumento eficaz para eliminar la principal barrera de entrada a la compra de vivienda, al cubrir hasta el 20 por ciento que exigen las entidades financieras y permitir financiar hasta el cien por cien del precio del inmueble".

En este sentido, afirmó que "es un modelo ágil, gratuito y sencillo en su tramitación, que ha sido replicado por otras comunidades autónomas y copiada por el Gobierno central". "Debido a su éxito, se redotó el crédito con 7 millones más, elevando los fondos hasta un capital máximo global de 23.250.000 euros, con el fin de que más jóvenes de la Región de Murcia puedan adquirir su primera vivienda en propiedad", añadió el responsable de Fomento.

El programa se gestiona de forma coordinada por las consejerías de Fomento e Infraestructuras y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través del Instituto de Crédito y Finanzas (Icref), y forma parte de la estrategia del Gobierno regional para impulsar el acceso a la vivienda a los jóvenes.