El Gobierno regional reclama al Ministerio mantener la estación de ferrocarril de Águilas en su ubicación actual

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante su encuentro con representantes de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Águilas - CARM

ÁGUILAS (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el mantenimiento de la estación de ferrocarril de Águilas en su ubicación actual, y rechaza la propuesta de construir una nueva infraestructura fuera del casco urbano. Del mismo modo, insiste en la necesidad de recuperar cuanto antes los servicios ferroviarios en Águilas suspendidos desde octubre de 2021.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, mantuvo hoy un encuentro a propuesta de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Águilas, donde ha informado de que, el pasado martes, puso de manifiesto esta reivindicación durante la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada en Madrid.

"Trasladé al Ministerio que el Gobierno regional mantiene una posición firme en defensa de la estación de Águilas porque entendemos que su ubicación actual es la mejor opción para los vecinos, para la movilidad del municipio y para su desarrollo urbano. No tiene sentido alejar la estación del centro de la ciudad y perder la intermodalidad que ofrece junto a la estación de autobuses", ha afirmado García Montoro.

El consejero ha recordado que el Gobierno regional presentó alegaciones al proyecto del Ministerio "al considerar que el traslado de la estación supondría perder su condición de intercambiador entre el transporte ferroviario y el transporte por carretera, además de situar la nueva infraestructura en una zona con riesgo de inundación y generar una nueva barrera urbana".

"Seguimos sin tener noticias del Ministerio sobre la tramitación del proyecto ni sobre las alegaciones que presentamos; después de todo este tiempo, desconocemos cuál es la decisión que piensa adoptar respecto a una actuación tan importante para el futuro ferroviario de Águilas, y también desconocemos cuándo se van a reanudar los servicios interrumpidos desde hace 5 años", ha añadido el consejero.

Durante la reunión, García Montoro ha reiterado el respaldo del Ejecutivo regional a las reivindicaciones de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Águilas y defendió que "cualquier actuación sobre la línea ferroviaria debe abordarse desde el consenso con el municipio y con los colectivos sociales, garantizando una solución que preserve la integración urbana de la estación, su valor histórico y su carácter intermodal".

REIVINDICACIÓN DE LA REAPERTURA DE LA LÍNEA GUADIX-BAZA-LORCA

Durante la Conferencia Sectorial de Transportes, el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial también reclamó al Ministerio que impulse la reapertura de la histórica línea férrea Guadix-Baza-Lorca, que continuaba hasta Águilas y permitía conectar el municipio con Granada y la cuenca del Almanzora, una infraestructura profundamente arraigada en la sociedad aguileña.

García Montoro recordó que el Gobierno regional respalda esta reivindicación con el estudio elaborado por la Universidad de Granada, que desmiente las conclusiones del análisis realizado por el Ministerio de Transportes, el cual descartó la reapertura de la línea por considerarla inviable.

"El estudio de la Universidad de Granada acredita que la recuperación de esta conexión ferroviaria es técnica y socioeconómicamente viable y desmonta los argumentos empleados por el Ministerio para rechazar una infraestructura estratégica para el sureste español", ha señalado el consejero.

Además, ha destacado que la reapertura de la línea "reforzaría la conexión entre la Región de Murcia y Andalucía; favorecería el transporte de viajeros y mercancías, y contribuiría a la cohesión territorial y al desarrollo económico de toda el área de influencia".