El Gobierno regional recurrirá el decreto de regularización de inmigrantes

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional va a recurrir el decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Ejecutivo central después de que sus alegaciones no hayan sido escuchadas, según ha explicado el portavoz regional, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Es imprescindible que el Gobierno de España asuma la política migratoria como una cuestión de Estado y que escuche a todas las comunidades autónomas", ha pedido el portavoz, que ha denunciado que el Gobierno "no está haciendo absolutamente nada" mientras que las comunidades autónomas "son el destino de la inmigración irregular que está permitiendo".

Asimismo, ha pedido que el Ejecutivo central "implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen y luche contra las mafias".

Por otra parte, Ortuño ha destacado la situación que se está viviendo estos días en los servicios públicos a los que deben acudir los inmigrantes, como Correos o la Oficina de Extranjería. "Ya dijimos que se iba a producir una saturación de los recursos públicos y el Gobierno de España, como siempre, se quita de en medio y traslada la presión a otras administraciones públicas", ha concluido.