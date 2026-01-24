El Gobierno regional refuerza la competitividad del tejido local con un programa de capacitación en IA generativa

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Red PuntoPyme del Instituto de Fomento (Info), ha puesto en marcha un nuevo programa de capacitación en Inteligencia Artificial (IA) generativa, dirigido a agentes de desarrollo local, personas emprendedoras y pequeños negocios de la Región.

La iniciativa, de carácter gratuito y formato 'online', tiene como objetivo acercar el uso práctico de la IA al día a día de quienes impulsan y gestionan proyectos empresariales desde el ámbito local.

"La Inteligencia Artificial generativa se ha convertido en una infraestructura invisible de la competitividad y nuestro objetivo es que también esté al alcance de quienes trabajan sobre el terreno, acompañando a emprendedores y pequeñas empresas en cada municipio", explicó el director del Info, Joaquín Gómez.

En este sentido, añadió que "con este programa damos un paso más en la hoja de ruta del Gobierno regional para reforzar el talento, modernizar los servicios de apoyo al emprendimiento y asegurar que la transformación digital no se quede solo en las grandes empresas, sino que llegue al corazón del tejido productivo local, donde se crea empleo y se fija actividad".

Bajo el lema 'IA generativa para impulsar el talento local', el itinerario formativo propone un recorrido accesible para aprender a utilizar herramientas como ChatGPT en tareas habituales, como la redacción de correos y documentos, la organización de información, la elaboración de resúmenes o la creación de materiales básicos de comunicación para cartelería, redes sociales o comunicaciones institucionales.

La capacitación comenzó el 22 de enero y se estructura en cuatro sesiones 'online', de una hora de duración, que combinan explicaciones breves con ejercicios guiados. A lo largo del itinerario, los participantes conocerán los fundamentos de la IA generativa, aprenderán a formular 'prompts' claros y eficaces y aplicarán estas herramientas a entregables concretos del día a día, como actas, informes, respuestas tipo, plantillas de comunicación o documentos de seguimiento.

El último bloque se centra en la vertiente creativa, con la generación de imágenes mediante IA y su integración con herramientas accesibles como Canva. El programa está especialmente diseñado para perfiles con pocos conocimientos digitales o que perciben estas tecnologías como complejas o difíciles de aplicar.

Al finalizar la formación, los asistentes contarán con materiales descargables, plantillas reutilizables y un microproyecto adaptado a su municipio o negocio, que incluye flujos de trabajo y recursos de comunicación creados con apoyo de la IA.

La modalidad por videoconferencia permite participar desde cualquier municipio de la Región, reforzando así el alcance y la capilaridad de la Red PuntoPyme como plataforma de apoyo al emprendimiento y a las pymes.