El Gobierno regional refuerza la gobernanza del Plan Industrial para acelerar su ejecución hasta 2035

Presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, el pasado 2 de febrero - CARM

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional avanza en la fase de ejecución del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 con la puesta en marcha del Comité Interdepartamental para el impulso y la colaboración en el desarrollo de sus acciones, concebido como el principal instrumento de coordinación entre las áreas de la Administración autonómica que intervienen, directa o indirectamente, en la política industrial.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica hoy la resolución por el que se crea el Comité Interdepartamental para el impulso y la colaboración en el desarrollo de las acciones del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, según ha informado la Comunidad.

Este nuevo órgano nace con el objetivo de reforzar la coordinación entre los distintos departamentos y organismos de la Administración regional con competencias que inciden directa o indirectamente en la actividad industrial, y garantizar una ejecución eficaz, ordenada y evaluable de las medidas incluidas en la hoja de ruta industrial de la Región para la próxima década.

El consejero de Industria, Juan María Vázquez, ha destacado que "la aprobación de este comité supone cumplir un nuevo hito del Plan Industrial y pasar de la planificación a la ejecución coordinada, con una estructura de gobernanza que nos permitirá medir avances, detectar obstáculos y acelerar las actuaciones que necesita la industria".

El Comité estará presidido por el titular de la consejería competente en materia de industria, o persona en quien delegue, y contará con dos vicepresidencias, que ejercerán la persona titular de la dirección general competente en materia de industria y la persona titular del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

El órgano estará integrado por 21 representantes procedentes de 15 direcciones generales y de seis organismos, entidades o unidades vinculadas al desarrollo de proyectos, programas y actuaciones del Plan Industrial.

Formarán parte del Comité las direcciones generales competentes en industria, energía y minas; investigación; universidades; industria agroalimentaria; economía; simplificación administrativa; formación profesional; programas educativos; trabajo; ordenación del territorio; administración local; medio ambiente; agua; logística, y autónomos y economía social.

A ellas se sumarán representantes del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la Fundación Séneca, el Servicio Regional de Empleo y Formación, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, la Agencia de Transformación Digital y la Oficina de Gestión Técnica del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035.

Vázquez ha subrayado que "la industria es uno de los principales motores de crecimiento económico, empleo estable, innovación, internacionalización y cohesión territorial de la Región", por lo que "su transformación exige una respuesta transversal, desde la energía, la innovación y la formación hasta la simplificación administrativa, el suelo industrial, la logística, el agua o la transformación digital".

El Comité Interdepartamental será el principal foro de coordinación ejecutiva y de dirección político-técnica del Plan Industrial 2026-2035. Entre sus funciones se encuentran impulsar las acciones previstas, promover la coordinación entre los distintos órganos y organismos de la Comunidad, colaborar en la implementación del Plan, supervisar el grado de avance y ejecución de las medidas y analizar periódicamente el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.

Además, permitirá identificar posibles obstáculos administrativos, normativos o presupuestarios que puedan dificultar la ejecución de las actuaciones y proponer medidas para resolverlos. También podrá constituir grupos de trabajo, de carácter temporal o permanente, relacionados con las materias incluidas en el Plan Industrial.

El consejero ha señalado que "el Plan Industrial no es un documento estático, sino una estrategia viva que debe adaptarse a los cambios tecnológicos, energéticos, económicos y geopolíticos". En este sentido, ha añadido que "la gobernanza es clave para que cada medida tenga responsables, seguimiento e impacto real sobre las empresas, el empleo y la competitividad de la Región".

El Plan Industrial de la Región 2026-2035 se articula en torno a siete grandes objetivos y aboga por "una industria más robusta, más innovadora y tecnológica, con más empleo, más internacional, más distribuida territorialmente, más sostenible y más conectada".

Vázquez ha afirmado que "la Región cuenta con una industria fuerte, que gana peso en España y Europa", y ha añadido que "este comité alineará las políticas públicas para que la industria regional crezca, atraiga inversión, innovación y empleo".

La creación del Comité no supondrá incremento del gasto público, ya que su funcionamiento se desarrollará con los recursos humanos y materiales existentes en la Administración autonómica.