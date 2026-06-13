El Gobierno regional refuerza en Letonia su estrategia de transformación digital y cooperación europea

El director general de Transformación, Javier Martínez, durante su encuentro con embajador español en Letonia, Manuel Alhama. - CARM

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Transformación Digital, junto con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, participó esta semana en Letonia en el quinto encuentro interregional del proyecto europeo 'Administrative Capacity for Good Governance' ('AdCap4GoodGov').

Se trata de una iniciativa financiada por el programa Interreg Europe que tiene como objetivo reforzar la capacidad de las administraciones públicas para mejorar la gobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos.

El proyecto 'AdCap4GoodGov' cuenta con un presupuesto total de 1,68 millones de euros, de los que 1,35 millones proceden de fondos europeos, y se desarrollará hasta junio de 2028. A través de esta iniciativa, la Región de Murcia podrá seguir incorporando metodologías y buenas prácticas europeas orientadas a reforzar la capacidad administrativa de los municipios y mejorar la calidad de los servicios públicos.

La delegación regional formó parte de las jornadas que se celebraron en las localidades de Kekava y Riga junto a representantes de administraciones locales y regionales de distintos países europeos, donde se compartieron experiencias y buenas prácticas relacionadas con la formación del personal público, la gestión del talento, la digitalización de las administraciones y la mejora de los servicios públicos.

El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, destacó que "la participación de la Región de Murcia en este tipo de proyectos europeos nos permite conocer experiencias innovadoras que ya están funcionando en otros territorios y, al mismo tiempo, compartir nuestras propias iniciativas para seguir avanzando hacia una Administración más moderna, eficiente y cercana a los ciudadanos".

Durante el encuentro, el director general presentó diversas actuaciones vinculadas a la capacitación digital de las administraciones públicas y al fortalecimiento de las competencias profesionales del personal público, en el marco de la Agenda Digital de la Región de Murcia 2022-2027.

En este sentido, Martínez explicó que "nuestra política digital persigue dos grandes objetivos. El primero es transformar digitalmente la Administración para ofrecer servicios más ágiles, flexibles y eficientes a los ciudadanos y, por otro lado, convertir a la Región de Murcia en un referente de la digitalización en el sur de Europa, generando oportunidades de crecimiento económico y empleo de calidad".

ENCUENTRO CON EL EMBAJADOR ESPAÑOL

En el marco de esta visita institucional, el director general mantuvo además un encuentro con el embajador de España en Letonia, Manuel Alhama, al que trasladó las principales líneas de actuación de la Agenda Digital regional y el papel de la Agencia de Transformación Digital como instrumento para impulsar su desarrollo.

Asimismo, durante la reunión se abordaron posibles vías de colaboración en materia tecnológica y de innovación, así como oportunidades para favorecer la implantación de empresas vinculadas al sector digital en la Región de Murcia y fomentar la cooperación empresarial entre ambos territorios.

Por otro lado, el encuentro permitió explorar futuras iniciativas de colaboración que faciliten el intercambio de conocimiento y experiencias entre empresas tecnológicas regionales y letonas, especialmente en ámbitos como la digitalización y la ciberseguridad.

"Queremos que la Región de Murcia sea un espacio atractivo para la inversión tecnológica y para el desarrollo de proyectos innovadores. Tenemos una estrategia definida, una Administración comprometida con la transformación digital y un ecosistema empresarial cada vez más dinámico que puede generar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo", concluyó el director general.