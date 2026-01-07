El Gobierno regional retira en 2025 "1.500 anuncios de viviendas turísticas que incumplían la normativa"

Archivo - La diputada regional del Partido Popular María Ángeles Román - PP - Archivo

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través del Instituto de Turismo de la Región (ITREM), retiró en 2025 1.436 anuncios de alojamientos turísticos que incumplían la normativa vigente en plataformas 'on line', según ha señalado la diputada regional del Partido Popular María Ángeles Román. "Además, ha abierto 34 informes para la incoación de expedientes sancionadores", ha añadido.

"El Gobierno de López Miras da un nuevo paso en su compromiso por dotar de mayor calidad y solvencia a nuestra Región como destino turístico y vela por que los alojamientos turísticos ofrezcan servicios de confianza y cumplan con la normativa legal", ha incidido Román. "Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez solo ofrece inseguridad jurídica e inacción, además de fomentar una turismofobia que hace un daño tremendo a un sector básico para nuestra economía", ha apostillado, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Al hilo, la diputada regional ha señalado que ITREM "firmó en febrero un protocolo con la principal plataforma online de oferta de viviendas de uso turístico, Airbnb, para garantizar la no presencia de anuncios de este tipo de alojamiento sin el correspondiente registro turístico". "Gracias a ese acuerdo, se han retirado unos 2.000 anuncios de viviendas turísticas irregulares, un hito sin precedentes en el ámbito nacional", ha destacado.

A ese respecto, Román ha recordado "la creación de la Ventanilla Única Digital para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración", y también "la modificación de la Ley sobre la Propiedad Horizontal, por la que los propietarios de una vivienda que quieran realizar el ejercicio de la actividad de alojamiento turístico tienen el deber de obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios".

"Frente a la inútil retórica populista del Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo del presidente Fernando López Miras protege tanto los derechos como consumidores de quienes visiten nuestra Región como a los propietarios de viviendas de uso turístico", ha resaltado Román.

"El Gobierno regional seguirá contribuyendo a adaptar al sector a esos cambios normativos, promoviendo siempre la transparencia y la confianza en nuestra Región como destino turístico de calidad", ha concluido.