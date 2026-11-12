El Gobierno regional señala que llevar los decretos de vivienda a la Diputación Permanente "no es lo que corresponde"

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Ejecutivo regional, Marisa López, ha criticado que el Gobierno autonómico haya llevado a la Diputación del Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda rechazados por la Cámara Baja.
Para López, esta "otra formula para aprobarlas no es la que corresponde y si se aprueban estamos ante la misma política fracasada del Gobierno de Sánchez".
La portavoz regional ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "la solución es que haya más oferta y para que haya más oferta tienen que haber otras condiciones para poder construir viviendas o para poder sacar esas viviendas al mercado". Para esto ha reclamado "seguridad jurídica para que los propietarios puedan sacar esas viviendas al mercado".