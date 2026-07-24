Gobierno regional y sindicatos del Consorcio de Extinción de Incendios llegan a un preacuerdo

Bomberos Consorcio de Extinción de Incendios - CARM

MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y los sindicatos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento han alcanzado este viernes un preacuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal.

De esta forma, el Gobierno sigue apostando por la mejora de un servicio esencial, como es el de emergencias.

El preacuerdo recoge mejoras salariales, incremento de la plantilla, un plan de inversiones y un refuerzo de la formación con la creación de grupos especiales, entre otros aspectos.

La voluntad de diálogo, el entendimiento, la buena disposición y el compromiso de todas las partes han permitido alcanzar este preacuerdo tan importante.

Este preacuerdo, suscrito por el Ejecutivo con los sindicatos CSIF, SIME, UGT y CCOO, demuestra que se sigue avanzando en la mejora de los servicios de emergencias, y pone de manifiesto el compromiso de todas las partes para continuar dando pasos desde el diálogo y la negociación.