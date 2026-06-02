El Gobierno regional sitúa la sostenibilidad como eje del nuevo ciclo industrial de la Región

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto a los participantes en la jornada de Industria y Sostenibilidad organizada por la revista digital 'Bussines Women', y durante la inauguración - CARM

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional sitúa la sostenibilidad como uno de los principales ejes del futuro Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, con el objetivo de reforzar la competitividad de las empresas, favorecer la atracción de inversiones y avanzar hacia un modelo productivo más innovador, eficiente y preparado para los nuevos desafíos energéticos y ambientales.

Así lo ha destacado este martes el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante su participación en el encuentro 'Industria y Sostenibilidad. Estrategias en energía y economía circular', organizado por la revista digital 'Business Women RM'.

Juan María Vázquez ha subrayado que "la Región de Murcia no entiende la sostenibilidad como una carga burocrática ni como un freno al crecimiento, sino como un acelerador de inversión, innovación tecnológica y rentabilidad a largo plazo para nuestras empresas".

En este sentido, ha remarcado que el nuevo marco de planificación industrial "nace con la voluntad de acompañar al tejido productivo en una transformación que ya es imprescindible para competir mejor dentro y fuera de España".

El consejero ha recordado que la industria aporta de forma sostenida más del 20 por ciento del Valor Añadido Bruto regional y sostiene más de 79.200 empleos directos, "lo que demuestra el peso estratégico de un sector que es sinónimo de estabilidad, empleo de calidad y capacidad exportadora".

Entre las principales líneas de trabajo del futuro Plan Industrial, Vázquez ha destacado la transformación del Valle de Escombreras en un 'Valle Verde' de referencia europea, el impulso de la economía circular y la simbiosis industrial, la creación de comunidades energéticas en polígonos, el desarrollo de gases renovables como el biogás y el biometano, y el avance hacia una minería sostenible que permita revalorizar residuos históricos como fuente de materias primas críticas.

"El residuo de una empresa puede convertirse en la materia prima de otra, y esa lógica circular representa una oportunidad real para sectores clave de la Región como el agroalimentario, el químico, el plástico o los nuevos materiales", ha afirmado el titular de Industria, quien ha defendido que la sostenibilidad "debe traducirse en soluciones prácticas, ahorro de costes y nuevas oportunidades de negocio".

El titular de Industria ha incidido también en la necesidad de reducir los costes energéticos de las empresas mediante fórmulas como el autoconsumo colectivo, las compras cooperativas de electricidad limpia o las microrredes industriales, especialmente en aquellos espacios productivos donde la energía tiene un peso determinante en la competitividad.

"El objetivo del Gobierno regional es que nuestras empresas produzcan mejor, con más eficiencia, más autonomía energética y mayor capacidad de adaptación a los mercados", ha señalado el consejero, quien ha concluido que "la sostenibilidad industrial no es un límite al crecimiento, sino el motor definitivo de la rentabilidad y el escudo más sólido ante las crisis energéticas y geopolíticas".