El Gobierno regional votará en contra del nuevo modelo de financiación si el Ministerio mantiene su aprobación

Archivo - La consejera de Economía y Hacienda de Murcia, Marisa López Aragón, atiende a los medios después de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia votará en contra del nuevo modelo de financiación autonómica si el Ministerio de Hacienda mantiene su intención de someterlo a aprobación en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este viernes, según ha anunciado este jueves la portavoz del Ejecutivo regional, Marisa López Aragón.

La portavoz ha explicado que el Gobierno de Fernando López Miras acudirá al CPFF con la petición de que se retire la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica y que la reunión sirva para iniciar "una negociación de verdad" sobre un nuevo sistema.

"El Gobierno de López Miras quiere un nuevo modelo de financiación autonómica. Lo llevamos reclamando desde hace años. Esto es algo urgente y prioritario porque somos la comunidad peor financiada", ha señalado la portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, ha afirmado que la Región de Murcia no acudirá al CPFF "a convalidar un modelo que otros han decidido y pactado previamente" y ha indicado que el Ejecutivo autonómico ha remitido una carta al ministro de Hacienda para pedir que retire la propuesta que pretende llevar al Consejo.

Según López Aragón, el objetivo es que la reunión del CPFF "marque el inicio real de una negociación de verdad de un nuevo sistema de financiación autonómica", porque aseguran que no van a permitir "pasar de ser la comunidad peor financiada de España a ser la tercera peor financiada".

La portavoz del Ejecutivo regional ha cuestionado además que el Ministerio no haya respondido a las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma durante el periodo habilitado para ello.

"La Región de Murcia, al igual que todas las comunidades autónomas, presentó sus alegaciones y a día de hoy no hemos recibido respuesta alguna", ha indicado.

A su juicio, esta situación plantea "una cuestión que es bastante evidente": "¿Para qué se pide la opinión de las comunidades autónomas si después ni siquiera han respondido a lo que plantean?".

López Aragón ha afirmado que, para el Gobierno regional, "no hay voluntad de diálogo" y que el objetivo del Ministerio es "aprobar un modelo de financiación pactado unilateralmente y con una única comunidad autónoma".

Preguntada posteriormente por un periodista sobre si la Región de Murcia votaría en contra en caso de que el Ministerio mantuviera su intención de debatir y votar la aprobación del modelo en la reunión de este viernes, la portavoz ha respondido que "el voto de la Región de Murcia no puede ser en otro sentido que en contra".

López Aragón ha reiterado que la propuesta "no ha sido pactada con ninguna comunidad autónoma, con una única comunidad autónoma" y ha señalado que todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Asturias, han presentado alegaciones y se han opuesto al modelo, según ha afirmado.