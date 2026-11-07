González Veracruz: "La inversión del Gobierno de España impulsa un 47% el empleo tecnológico en la Región"

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados y secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, participó en la 25.ª Noche de las Telecomunicaciones de la Región de Murcia - PSRM

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados y secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, participó en la XXV Noche de las Telecomunicaciones de la Región de Murcia, organizada por el Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia (COITERM y AITERM), y donde destacó que el empleo tecnológico ha crecido un 47 por ciento en la Región desde 2018, gracias la inversión del Gobierno de España.

Durante este encuentro, que celebra sus bodas de plata como una de las grandes citas del sector tecnológico regional, puso en valor el cambio que está experimentando la economía murciana gracias a las inversiones y políticas de transformación digital del Gobierno de España.

"Estamos convirtiendo a la Región de Murcia en una fábrica de empleo tecnológico. Todas las inversiones que hemos realizado, desde garantizar la conectividad en todos los rincones hasta impulsar la digitalización de nuestras empresas, se están traduciendo en oportunidades y empleo real para nuestra tierra", señaló.

González Veracruz detalló los cerca de 48 millones de euros invertidos durante su trayectoria al frente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que han permitido desplegar infraestructuras digitales punteras por todo el territorio, con actuaciones en fibra óptica, conectividad satelital y 5G, además de proyectos de modernización tecnológica de las bases del Ejército en la Región.

La secretaria de Estado incidió que este esfuerzo está contribuyendo a cerrar brechas territoriales, mejorar la competitividad empresarial y garantizar que las oportunidades de la economía digital lleguen a toda la ciudadanía.

"La transformación digital no puede quedarse en las grandes ciudades ni en las grandes empresas. Tiene que llegar a cada municipio, a cada autónomo y a cada pequeña empresa. Y eso es lo que estamos haciendo: convertir la inversión pública en capacidad económica, innovación y empleo para la Región de Murcia", remarcó.

Como ejemplo de esta nueva etapa industrial, González Veracruz puso el foco en Quantix, el futuro centro de diseño, personalización, testado y seguridad de chips especializados en ciberseguridad, que se desarrollará en Murcia bajo parámetros europeos. El proyecto contempla una inversión total de 40 millones de euros, de los que 19,6 millones corresponden a la participación del Estado a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

Esta iniciativa público-privada, con participación de empresas nacionales e internacionales, permitirá desarrollar capacidades estratégicas en semiconductores, microelectrónica y ciberseguridad, reforzando la soberanía tecnológica española y europea. Además, prevé generar empleo altamente cualificado y situar a la Región en un sector de enorme proyección internacional.

"Murcia puede estar en el epicentro mundial de los chips ciberseguros. No hablamos solo de atraer una inversión, sino de crear industria, conocimiento y empleo tecnológico de futuro desde nuestra propia tierra", destacó la secretaria de Estado, que quiso poner el acento en el reto de incorporar a más mujeres a la transformación tecnológica y al emprendimiento innovador. En este sentido, recordó que, de cada siete personas que fundan una empresa tecnológica, solo una es mujer.

Por último, felicitó a COITERM y AITERM por los 25 años de trayectoria de la Noche de las Telecomunicaciones y reconoció el papel de los profesionales de la ingeniería de telecomunicación en el desarrollo económico y tecnológico regional.

Una transformación que, según destacó, "está permitiendo que Murcia avance desde las infraestructuras de conectividad hacia nuevas capacidades industriales y tecnológicas, con proyectos que la sitúan en sectores estratégicos para las próximas décadas".

"Hace 25 años celebrábamos los avances de las telecomunicaciones; hoy celebramos también que esas infraestructuras están haciendo posible una nueva economía. El reto es que todo ese talento, esa innovación y ese empleo tengan futuro aquí, en la Región de Murcia", concluyó.