María González Veracruz hoy en Molina de Segura - PSRM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSRM al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, ha señalado este sábado desde Molina de Segura que el partido "necesita una mayoría para resolver el principal problema: la vivienda".

González Veracruz ha recordado que "hace ocho años, cuando el gobierno socialista comenzó, el principal problema de los españoles, de los vecinos de la Región de Murcia, era el paro. Y hoy somos un país que crece y que tiene más españoles y españolas".

"En la Región de Murcia se está trabajando más que nunca, y especialmente las mujeres, lo digo aquí alto y claro en Molina de Segura con el retroceso que ha habido con el gobierno del Partido Popular y Vox", ha remarcado.

La candidata socialista ha dicho, a renglón seguido, que en la actualidad el compromiso, por el que piden el voto para tener una mayor mayoría, es "para poder resolver el primer problema de los españoles, el primer problema de los murcianos, que es el derecho a la vivienda".

"Cuando gobernó el PP, llegaba un euro a la Región de Murcia para vivienda, y nosotros lo hemos multiplicado por diez durante este tiempo. Pero estamos convencidos de que quien no cree en este derecho, como es el Partido Popular y Vox, va a ser incapaz de resolverlo", ha añadido.

Por ello, ha defendido que el Partido Socialista "va a blindar, a proteger, a mejorar en la Constitución, ese derecho de la vivienda, haciéndolo derecho fundamental". "Para eso os pedimos el voto, para que no sea un lujo y pueda ser una garantía para las familias".

También se ha comprometido a que el 1 por ciento de la riqueza que se genera en nuestro país se dedique a promover vivienda, "pero no cualquier tipo de vivienda, vivienda protegida, vivienda asequible. Ya sabemos lo que hace el PP, porque lo ha hecho la Región de Murcia".

Así, ha recordado que el PP "ha desperdiciado fondos del gobierno de España", ya que de las 556 viviendas que tenían que estar construidas en junio pasado, solo hay cinco construyéndose, es decir cero construidas".

"Nosotros estamos con los inquilinos, queremos ayudar y proteger a los inquilinos. Estamos con los pequeños propietarios, a quien también vamos a favorecer, pero vamos a ser absolutamente contundentes contra los fondos buitres, contra la especulación que defienden PP y Vox", ha apuntado.

Finalmente, González Veracruz ha indicado, "necesitamos más votos, necesitamos más mayoría de los jóvenes, de los menos jóvenes, de los mayores, que saben que el principal problema que les importa hoy es el acceso a la vivienda y nosotros lo vamos a resolver".