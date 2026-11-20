María González Veracruz, con afiliadas y simpatizantes de su partido en Águilas - PSRM-PSOE

ÁGUILAS (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, llamó este jueves en Águilas a votar "en masa" el próximo 29 de noviembre para "no dejar en manos de PP y Vox el futuro de sus derechos", según ha informado el partido en un comunicado.

"Las mujeres españolas conseguimos hace justo 93 años el derecho al voto y con la democracia hemos ido conquistando derechos que han cambiado nuestras vidas. No vamos a permitir que ahora nos hagan retroceder", afirmó González Veracruz, quien advirtió de que los discursos de representantes de la derecha responden a "tiempos pasados".

Durante su intervención, la cabeza de lista socialista puso en valor las políticas impulsadas por los ejecutivos del PSOE para reforzar la protección y la autonomía económica de las mujeres, como la reforma laboral, las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la revalorización de las pensiones y el complemento para reducir la brecha de género.

"Me preocupa lo que puede venir. Nuestras libertades han costado mucho esfuerzo y pido que el 29N las mujeres votemos en masa para garantizarlas", sostuvo, tras señalar que "no podemos dar por garantizados unos derechos que han costado tanto esfuerzo conquistar".

Asimismo, destacó las medidas de conciliación y corresponsabilidad, entre las que enumeró las cerca de 5.000 plazas de educación infantil financiadas en la Región de Murcia, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, las pensiones de orfandad y las ayudas a las familias monoparentales.

"Detrás de cada una de estas medidas hay mujeres que tienen más oportunidades, más independencia y más posibilidades de decidir sobre sus propias vidas", apuntó.

Por último, González Veracruz defendió la necesidad de "seguir desarrollando un Estado fuerte que proteja a las mujeres", con especial atención a la Ley de Dependencia en la Región de Murcia, la autonomía personal y las políticas de prevención y lucha contra la violencia de género.

"Queremos una vida libre, digna y con igualdad de oportunidades. Para eso necesitamos instituciones que protejan, que acompañen y que no abandonen a las mujeres", concluyó.