Acto organizado por el PSRM-PSOE con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) - PSRM-PSOE

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, defendió este lunes en Molina de Segura la necesidad de acudir a las urnas este domingo para "defender, proteger y ampliar" los derechos de las mujeres, especialmente en los ámbitos laboral y económico, según ha informado el partido en un comunicado.

Durante un acto organizado por el PSRM-PSOE con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), celebrado bajo el lema 'Frente a la violencia de género, la fuerza de tu voto', la candidata socialista quiso recordar "a quienes abrieron camino en la igualdad y para recordar que los derechos se conquistan y se defienden".

En este sentido, destacó que actualmente trabajan en la Región casi 25.000 mujeres más que hace un año y puso en valor las políticas del Gobierno de España, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha aumentado un 75% desde 2018.

No obstante, González Veracruz advirtió de que persisten desigualdades estructurales que es necesario corregir.

"Muchas de esas mujeres trabajan por horas. Y media jornada es medio sueldo y, en el futuro, media pensión", afirmó la dirigente socialista, quien insistió en que "la igualdad empieza por un sueldo completo" y en que "las mujeres de la Región no pueden tener derechos a tiempo parcial".

Asimismo, puso el foco en el impacto económico de los cuidados familiares sobre la autonomía femenina. "Cuando alguien en casa necesita cuidados, siempre son las mujeres quienes dejan el trabajo. Nueve de cada diez personas cuidadoras son mujeres", subrayó.

Ante esta situación, la candidata al Congreso anunció las tres prioridades que defenderá el PSOE en materia de igualdad: garantizar por ley que el salario mínimo continúe al alza; remunerar económicamente el trabajo de quienes cuidan en casa a un familiar con al menos el SMI; y asegurar un contrato a jornada completa a quienes trabajen más del 80% de la jornada.

"El 29 de noviembre elegimos entre modelos de país: uno que mantiene a las mujeres con derechos a tiempo parcial o uno que apuesta por la justicia, la igualdad y los avances", concluyó González Veracruz, quien abrió el encuentro junto a la secretaria de Igualdad del PSRM-PSOE, Elena Casado.

La jornada incluyó un coloquio en el que participaron la primera directora del Instituto de la Mujer, Mari Carmen Avilés; la primera presidenta de una comunidad autónoma, María Antonia Martínez; la vecina de Molina de Segura Nora Noura Zirrag; y la candidata número 1 al Senado, Irene Jódar.

El acto se cerró con la representación teatral 'Voces que hicieron historia. Campoamor y Kent: dos discursos, un debate histórico', una representación reconocida con el Premio del Público GODOT 2025 que lleva cinco años en cartel.