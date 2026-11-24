Lucas (PSRM) reivindica al PSOE como "el único partido que garantiza" nuevas subidas de pensiones, salarios y becas - PSRM

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha defendido este martes que el PSOE representa el "voto útil" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha asegurado que es "el único partido que garantiza seguir subiendo las pensiones, los salarios y las becas, además de seguir avanzando en derechos".

Lucas ha realizado estas declaraciones durante una visita a la plaza de Abastos de Alhama de Murcia, en la que ha estado acompañado por el candidato número dos del PSOE al Congreso de los Diputados, Miguel Ortega, y la alcaldesa del municipio, Rosa Sánchez Bishop.

El dirigente socialista se ha referido a la decisión del Consejo de Ministros de ampliar a 20 semanas los permisos por maternidad y paternidad y a diez días laborables el permiso por fallecimiento de un familiar directo, medidas que ha enmarcado en el trabajo del Ejecutivo para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, según ha informado la formación socialista.

"Lo de hoy no es casualidad, es el reflejo del trabajo que ha realizado este Gobierno. Mientras otros se han dedicado a insultar y descalificar, este Gobierno se ha dedicado a trabajar para mejorar la vida de las personas", ha afirmado.

En esta línea, ha contrapuesto la actuación del Ejecutivo con la de sus adversarios políticos y ha señalado que, mientras otros "se han dedicado a dividir", el Gobierno ha trabajado para sumar "inversiones, medidas sociales y derechos".

Lucas ha advertido de que las elecciones del próximo domingo son "decisivas" y ha planteado la disyuntiva entre "seguir avanzando o retroceder 40 años atrás". Asimismo, ha recordado la evolución del salario mínimo interprofesional, que, según ha indicado, ha pasado de 735 a 1.286 euros, y ha defendido el compromiso socialista de continuar mejorando las pensiones, las becas y los salarios.

"Si queremos que sigan subiendo las pensiones, que se siga garantizando la igualdad de oportunidades, la sanidad y la educación públicas, el único partido que garantiza todo esto es el Partido Socialista", ha remarcado.

Por ello, ha apelado a la participación electoral y ha animado a la ciudadanía de la Región de Murcia a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre. "Cada voto cuenta. Apelo a toda la ciudadanía de la Región de Murcia a que vaya a votar el próximo domingo, que nadie se quede en casa", ha manifestado.

Por su parte, el candidato número dos del PSOE al Congreso, Miguel Ortega, ha pedido el voto para su formación al considerar que es necesario un Gobierno que garantice "la libertad de las personas".

Ortega ha defendido que esa libertad pasa por disponer de "un salario digno que te permita vivir sin angustia, una vivienda donde construir tu vida y el derecho a decidir sobre tu propia vida hasta el final".

Además, ha criticado que los salarios y la vivienda queden, a su juicio, en manos de las multinacionales y los especuladores, y ha rechazado la derogación de la ley de eutanasia.

"La libertad es poder llegar a fin de mes, tener un techo y decidir sobre tu vida. Desde el derecho al aborto hasta el derecho a una muerte digna. Desde el primer día de nuestra vida hasta el último", ha concluido.