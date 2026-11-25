Las cabezas de lista del PSOE al Congreso de los Diputados y el Senado por la Región de Murcia, María González Veracruz e Irene Jódar en el encuentro 'La Fuerzas de las Mujeres' - PSRM-PSOE

LORCA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y a la participación en las urnas el próximo 29 de noviembre para defender los derechos de las mujeres.

"El 25N salimos a la calle. El 29N, a votar", ha afirmado la candidata socialista, durante el encuentro 'La Fuerza de las Mujeres', organizado por la Agrupación Socialista Lorquina con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el que ha recordado a las 47 mujeres asesinadas por violencia machista este año en España.

"Cada una con su nombre. Con una vida por delante. Muchas, con hijas y con hijos que hoy son huérfanos. Y muchas más que sobreviven, cada día, a la violencia machista", ha apuntado.

La candidata socialista ha asegurado que, para erradicar la violencia machista, "no basta el minuto de silencio, ese del que Vox se aparta, hacen falta medios", y ha destacado que Lorca contará con un juzgado dedicado exclusivamente a la violencia contra las mujeres, creado por el Gobierno de España "para que ninguna mujer de esta comarca espere cuando pide ayuda".

González Veracruz también ha puesto en valor las decisiones aprobadas por el Consejo de Ministros como la garantía de que toda mujer que tenga que decidir si interrumpe un embarazo reciba información veraz y en igualdad de condiciones en todo el país, así como la creación en cada comunidad autónoma de un comité clínico en la sanidad pública para abordar los casos más graves.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de España pidió unidad a todas las fuerzas políticas frente a la violencia machista y ha anunciado nuevos compromisos del PSOE. "El próximo Gobierno socialista aprobará una ley contra la violencia vicaria, la que utiliza a los hijos para hacer daño a la madre, y garantizará que en todos los juzgados haya equipos que valoren el riesgo. Antes de que sea tarde", ha explicado.

En el acto, ha participado la secretaria general del PSOE lorquino y candidata socialista a la alcaldía de Lorca, Isabel Casalduero, y la candidata número uno al Senado por el PSRM, Irene Jódar que ha advertido de que "la violencia machista existe y tiene nombre de mujer. Quien la niega pone en peligro a las mujeres, nos pone en peligro".

Jódar ha destacado que la Región de Murcia registra una tasa de 23,6 víctimas por cada 10.000 mujeres, frente al 19,2 de la media nacional, y que más de 1.600 mujeres pasan cada trimestre por los juzgados de la Región por violencia machista. "Esto no es ideología, es una emergencia, y hay que tener clarísimo que con quien la niega no se puede pactar", ha afirmado.

Jódar también ha resaltado que en los pactos entre PP y Vox los 'populares' "ponen la firma mientras la ultraderecha negacionista impone sus condiciones a costa de los derechos de las mujeres".

Además, ha reivindicado el papel central del feminismo frente al anuncio del candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, de eliminar el Ministerio de Igualdad.

Para finalizar, González Veracruz ha insistido en la importancia de la movilización social y electoral. "El 29 de noviembre elegimos un modelo de país: el de los que niegan la violencia contra las mujeres o el de los que la combatimos. Hoy salimos a la calle, el domingo, a votar. Para que las 47 mujeres asesinadas este año sean las últimas", ha concluido.