González Veracruz (PSRM): "La mejor política de vivienda es mandar a casa a Feijóo y Abascal"

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, en una reunión con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) - PSRM-PSOE

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha afirmado este lunes después de una reunión con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que la mejor política de vivienda "es mandar a casa a Feijóo y Abascal, que votan en contra de las medidas y anuncian que derogarán los decretos que paran los desahucios y topan el precio del alquiler".

González Veracruz ha asegurado que el derecho a la vivienda es uno de los principales problemas de los vecinos de la Región de Murcia y ha apuntado que "las 109 viviendas a disposición de la ciudadanía de la Región, que serán 1.000 en unos meses y más de 3.000 en total" son una muestra de la "convicción" del PSOE de que la vivienda es un derecho, según han informado desde el partido.

"Mientras PP y Vox favorecían a los fondos buitre, nosotros hemos garantizado que esas viviendas de la Sareb sean viviendas asequibles para los murcianos y murcianas. Y Feijóo ha vuelto a mostrarse con la verdad ante la ciudadanía diciendo que lo primero que va a hacer va a ser derogar el decreto de vivienda", ha señalado. "En un mes de vida ya ha parado unos 17 desahucios en la Región de Murcia, además de acabar con los préstamos Tu Casa, el préstamo para entrar a una vivienda que el Gobierno de España ha puesto en marcha", ha apuntado la socialista.

Al hilo, González Veracruz se ha preguntado "¿en quién están pensando el PP y Vox? Desde luego, no están pensando en el derecho a la vivienda ni en la cantidad de personas en la Región de Murcia que necesitan ese derecho, ha afirmado la socialista, que ha apuntado que estas formaciones "están al lado de los fondos buitre, en lugar de estar al lado de las familias y de las personas de esta tierra".

La candidata al Congreso ha asegurado que el 29 de noviembre "se decide si tenemos un gobierno que esté con la gente con la convicción de que la vivienda es un derecho, o un gobierno del PP y Vox que ya han dicho que van a derogar el decreto de vivienda que implica préstamos para entrar a una vivienda y significa parar los desahucios o topar los precios del alquiler".

"Hemos puesto soluciones: la ley de vivienda, a la que el Gobierno regional no se ha acogido; las 566 viviendas financiadas íntegramente por el Gobierno de España, que de momento hay 5 ejecutadas por parte del Gobierno regional; el suelo público de los ayuntamientos socialistas a disposición del Gobierno regional. Y enfrente solo tenemos votaciones de PP y Vox en contra de las medidas reales para garantizar este derecho que afectan directamente a la Región de Murcia", ha concluido.