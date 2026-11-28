La cabeza de lista del PSRM al Congreso de los Diputados, María González Veracruz - PSRM

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSRM al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, está pasando esta jornada de reflexión en familia en la huerta de Alquerías. Paseando tranquilamente entre limoneros y acequias y rodeada de tres generaciones familiares, especialmente de mujeres: junto a su madre y su tía, su hermana y su amiga, y sus sobrinas y su hijo pequeño.

Después, ya con toda la familia al completo, ha saboreado un arroz con conejo disfrutando al aire libre del radiante sol de noviembre murciano, con una sobremesa para retomar muchas de las horas en familia que no ha podido disfrutar por la intensa campaña.