La gran final del 'CreaMurcia Edición Especial 1200' corona a los ganadores de Diseño de Moda y de Diseño Gráfico

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia celebró este jueves por la noche la gran final de 'CreaMurcia Edición Especial 1200' en las disciplinas de Diseño de Moda y Diseño Gráfico, que convirtió la Glorieta de España y la Sala Glorieta 1 en "un escaparate de creatividad, talento e innovación", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La jornada, que se desarrolló en tres momentos clave, arrancó a las 20.30 horas con la Pasarela de Moda en la Glorieta de España, donde el público pudo disfrutar de un desfile al aire libre caracterizado por los colores, las formas y la originalidad de los diseños.

Posteriormente, a las 21.30 horas, se inauguró en la Sala Glorieta 1 la exposición de trabajos seleccionados en las disciplinas de Diseño de Moda y Diseño Gráfico, una muestra que permanecerá abierta para acercar las propuestas al conjunto de la ciudadanía.

El momento culminante llegó a las 21.50 horas con el fallo del jurado, que proclamó a los ganadores de esta edición especial.

De esta forma, en Diseño de Moda el primer premio recayó en 'Enigma' de Blanca Ortuño, mientras que los accésit fueron para 'Carmen' de Clara Caballer y a 'Microarquitectura del arte' de Elena García, así como una mención a 'Leda Noctis' de Carmen Tomás.

En la disciplina de Diseño Gráfico, el jurado otorgó el primer premio a 'El Archivo Edi' de Alejandro Cánovas, siendo distinguidos con accésit 'Diario de Canciones en Directo' de Lucía Martínez y un segundo accésit 'Oops Magazine' de Claudia Martínez.

El jurado de Diseño de Moda, presidido por Juan Albaladejo y compuesto por Manuel de la Vega, Constanza Mas y Carmen Ramil, con Mari Luz Cano como secretaria, valoró la originalidad, el concepto y la capacidad de innovación de las propuestas.

En Diseño Gráfico, también presidido por Albaladejo junto a Mirian Albasini, Teresa Jular y Jorge Martínez, con la secretaría Mari Luz Cano, se reconoció la calidad, el impacto visual y la creatividad de los trabajos presentados.