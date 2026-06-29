El grupo Coros y Danzas 'Mar Menor-San Javier' representará a España en el Festival Internacional 'Inimilor'

Imagen del grupo de Coros y Danzas 'Mar Menor - San Javier' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El grupo de Coros y Danzas 'Mar Menor-San Javier' representará a España en el Festival Internacional 'Inimilor', que se celebrará en la ciudad rumana de Timisoara entre el 30 de junio y el 6 de julio.

La agrupación, presidida por Marisol Fernández Albero, participará en este certamen internacional junto a cerca de una veintena de grupos procedentes de Europa, América, Asia y África, en un festival que se celebra desde hace décadas, según informa el consistorio.

La participación del grupo surge a iniciativa del Conservatorio de San Javier, que propuso su incorporación al festival a partir de una idea impulsada por el cónsul honorario de España en Rumanía, José Miguel Viñals Ariño.

El Conservatorio de San Javier forma parte de la representación española con la participación de los alumnos Carmen Botella Carrasco, al violín; Elena Botella Carrasco, como voz; y Javier Jiménez Belloch, también al violín, junto al profesor y director del centro, Francisco Javier Martínez Aranda.

Durante su estancia en Rumanía, el grupo ofrecerá diversas actuaciones dentro de la programación oficial del festival, compartiendo escenario con agrupaciones de distintos países.

Desde Coros y Danzas 'Mar Menor-San Javier' han destacado el valor cultural, educativo y humano de esta experiencia, que, según han señalado, contribuye a impulsar la proyección internacional del folclore español y favorece el intercambio entre culturas a través de la música y la danza tradicional.

Asimismo, la agrupación ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de San Javier por facilitar la colaboración entre el Conservatorio y el grupo de Coros y Danzas.