Grupo Fuertes entrega su Premio Nacional de Investigación en colaboración con la Academia de Ciencias Veterinarias

Imagen de los miembros del equipo ganador del proyecto durante la entrega del premio - GRUPO FUERTES

MURCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Fuertes ha entregado su Premio Nacional de Investigación, en colaboración con la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia, al estudio científico titulado 'Valoración de subproductos de brócoli mediante tecnologías verdes de extracción para la reformulación de salchichas de cerdo: impacto en el perfil metabólico y bioactivo'.

Los autores de este trabajo son Pablo Ayuso, Jhazmin Edith Quizhpe, Rocío Peñalver, Pascual García y Gema Nieto, según ha informado la compañía.

Estos galardones tienen como objetivo promover la innovación en el sector agroalimentario español. En concreto, el proyecto galardonado demuestra que la valorización de los subproductos de brócoli mediante la aplicación de tecnologías sostenibles, como los campos eléctricos pulsados (PEF) y la encapsulación, se convierte en una estrategia eficaz para mejorar el perfil nutricional, funcional y biológico de las salchichas de cerdo.

La Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia afianza este premio, en coordinación con Grupo Fuertes, con el fin de reconocer cada año la labor de los mejores profesionales en el campo de la ganadería e industrias agroalimentarias.

Grupo Fuertes es el primer Académico Protector de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia, una distinción que reconoce la contribución del holding empresarial a la potenciación y desarrollo de las ciencias de la salud.