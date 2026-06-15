El grupo iaFarma apuesta por un modelo de farmacia que integra toda la cadena de valor y refuerza la digitalización

IV Foro de Grupos de Farmacia - HEFAME

MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, ha defendido en el marco del IV Foro de Grupos de Farmacia, organizado por Mediformplus y bajo el lema 'Más allá de las compras' que la innovación, la digitalización y las herramientas de retail deben ponerse al servicio del consejo profesional y de la mejora de la experiencia del paciente. Así lo manifestó durante su participación en la mesa redonda 'Sell-out, medios motores y experiencia de compra. Qué herramientas funcionan y cómo aplicarlas en el punto de venta', celebrada en este foro, según han informado desde la cooperativa.

Durante su intervención, la directiva presentó iaFarma, el grupo de farmacias de Hefame "centrado en la salud y el consejo profesional, y en la integración de toda la cadena de valor (laboratorios, cooperativa, farmacia, paciente), un modelo que en su opinión "es la referencia de hacia dónde debemos ir". Tal y como explicó, "las farmacias del grupo trabajan con tecnologías innovadoras y se apoyan en un profundo y continuo análisis de datos para mejorar la gestión y la experiencia de cliente, y disponen de recursos para conectar todos los canales de relación con el paciente y generar valor tanto para las oficinas de farmacia como para la industria farmacéutica".

Santos destacó que la colaboración entre los laboratorios y las farmacias debe evolucionar "hacia modelos que vayan más allá del clásico descuento por volumen de compra y que permitan el desarrollo de campañas de salud que ayuden a impulsar la actividad en la farmacia, con acciones como la aportación de materiales para el punto de venta o la formación de los equipos para que el consejo profesional de salud en el mostrador sea excelente".

En opinión de la directiva, la colaboración cooperativa-farmacia, por su parte, debe facilitar la puesta a disposición de las farmacias de herramientas y servicios que, por su complejidad tecnológica y coste, les sería difícil desarrollar de forma individual. Entre ellos, la ejecutiva citó como ejemplo "el ecosistema omnicanal integrado de iaFarma, que combina programas de fidelización, e-commerce, aplicación móvil y soluciones digitales orientadas a mantener una relación continua con el paciente".

Durante la mesa de debate, Santos puso de relieve la importancia de la medición y el análisis de los resultados como aspectos esenciales para garantizar la eficacia de las acciones desarrolladas, y apostó por sistemas para evaluar el impacto de las campañas para ofrecer a laboratorios y farmacias información sobre la evolución de las ventas y el retorno de las inversiones, que les ayuden a optimizar sus estrategias de trabajo.

La directora de Marketing de Hefame defendió el uso de herramientas de retail para promover la actividad farmacéutica, aclarando que "su utilización permite profesionalizar su gestión para potenciar aún más el consejo farmacéutico". En este sentido, indicó que, en su caso, Hefame ha puesto a disposición de las farmacias iaFarma soluciones tecnológicas que actúan como asistentes para sus equipos, proporcionándoles información profesional en el mostrador y facilitando la aplicación de protocolos homogéneos para el desarrollo de campañas de salud.

Isabel Santos abogó por "impulsar modelos de trabajo en los grupos farmacéuticos basados en sustituir el concepto de 'transacción' por el de 'relación de cuidado continuo', integrando herramientas digitales y atención farmacéutica", y propuso como desafío para los grupos, "utilizar los datos para comprender mejor al paciente, las herramientas digitales para estar presentes en cualquier momento y la tecnología para reforzar el consejo profesional". "La combinación entre innovación y esencia farmacéutica es lo que permite construir una experiencia verdaderamente memorable", concluyó.

EL EJEMPLO DE IAFARMA

Durante su participación en la mesa redonda 'Servicios Sanitarios y Profesionalización', la directora de iaFarma y Servicios F+, Carmen Fraile, explicó cómo la red de farmacias digitalizadas de Hefame, iaFarma, combina tecnología y servicios profesionales para reforzar la atención al paciente y facilitar la labor diaria de las oficinas de farmacia. En este sentido, destacó que el proyecto se apoya en un ecosistema tecnológico que integra soluciones de experiencia omnicanal y un módulo de atención farmacéutica y servicios de salud digitalizados avalados por Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC).

Fraile detalló que este modelo integral permite a las farmacias realizar el seguimiento de diferentes parámetros de salud de sus pacientes, desarrollar campañas de prevención y cribado y ofrecer protocolos digitalizados para la atención de síntomas menores (Acuerdo con SOCFIC). Subrayó que la conexión de estas herramientas con un CRM inteligente y con canales como la app, el ecommerce o el kiosco digital, permite ofrecer al paciente una experiencia personalizada y mantener una relación continua con su farmacia.

La directora de iaFarma quiso destacar el acompañamiento que reciben las farmacias durante la implantación del modelo. Según explicó, "cada farmacia cuenta con el apoyo de consultores especializados que ayudan a optimizar procesos, implantar protocolos en los servicios de salud al paciente y formar a los equipos para garantizar una atención homogénea y de calidad". Asimismo, destacó el papel de aulaHefame y del calendario anual de campañas para trasladar la formación al día a día del mostrador y convertir los servicios profesionales en una práctica integrada en toda la farmacia.

Por último, Fraile defendió que los servicios profesionales, como el seguimiento de parámetros de salud, protocolos de síntomas menores o la participación en el cribado de diabetes, constituyen uno de los principales factores de fidelización de la farmacia comunitaria, aunque subrayó que "deben complementarse con herramientas digitales y soluciones de inteligencia de datos que permitan guardar y recuperar ágilmente la información del paciente, hacer un seguimiento continuado de su salud, y ofrecerle mejor acceso a su farmacia y un trato más personalizado".

En este sentido, explicó que "iaFarma apuesta por un modelo phygital que combina la atención presencial con canales digitales y sistemas de fidelización como el Monedero F+, la app o el kiosco digital con más de 18.000 referencias". Según indicó, esta estrategia permite mantener una relación continuada con el paciente, fortalecer su confianza y generar una mayor vinculación con la farmacia, contribuyendo así a mejorar su competitividad y rentabilidad.