El Grupo Municipal Popular afirma que "nunca se instalaron placas en donde no estuvieran ya colocadas con anterioridad"

Acusan de mentir al "tripartito" con los 36.000 euros invertidos se fabricaron 2.000 placas de las que 40 son las que han cambiado de lugar

MURCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular afirma que el "tripartito municipal miente", ya que de las 2.000 placas inteligentes fabricadas "apenas son 40 las se han cambiado de lugar. No se ha perdido ni un euro. Nunca se pusieron placas donde no existieran antes. Sobra engaño y demagogia por parte de este nuevo gobierno Frankenstein de PSOE, Ciudadanos y Podemos".

Los 'populares' esperan que el "tripartito" no esté buscando "excusas para destruir otro gran proyecto social y tecnológico de los puestos en marcha por el equipo de gobierno del alcalde Ballesta".

El PP se pregunta si el gobierno municipal "¿va a tener alguna iniciativa en estos dos años? ¿No se han dado cuenta que los concejales de gobierno, son eso, concejales con competencias y no de oposición?", y añade que el PSOE demuestra "estar actuando como partido de oposición, sin proyecto y con el único afán revanchista de destruir sin pensar en el bien común o en el interés general de los murcianos".

Y es que, el Ayuntamiento ya retiró en febrero y a iniciativa propia 40 placas, que llevaban décadas instaladas en los monumentos protegidos. La actuación la realizó en coordinación con Cultura. Previamente, los técnicos municipales realizaron un recorrido por las distintas calles del casco histórico para determinar aquellas que era más apropiado cambiar de lugar.

Asimismo, trabajó en todo momento en coordinación con la Dirección de Bienes Culturales para acordar el proceso de sustitución más conveniente y los trabajos de restauración posteriores con el fin de reparar los posibles daños producidos con el cambio.

El PP afirma que no constituye ninguna ilegalidad el trabajo realizado, "por lo que no son ciertas las acusaciones que vierte Huermur. Nunca se pusieron placas en lugares en los que no estuvieran ya con anterioridad estos elementos".

El Partido Popular no va a permitir "que Murcia retroceda, ni que se frenen o destruyan proyectos en marcha como este que suponen un importantísimo avance social. El PP estará vigilante y velará por que el proyecto continúe y que no se busquen excusas para destruirlo o frenarlo", han concluido.