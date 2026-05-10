El Grupo Municipal PSOE del Ayuntamiento de Murcia traslada sus condolencias por el fallecimiento de Ballesta

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha lamentado "profundamente el fallecimiento del alcalde de Murcia, una noticia que hemos recibido con tristeza y conmoción".

En este sentido, ha querido trasladar su "más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos, así como a todos sus compañeros y compañeras de partido".

"En estos momentos de dolor, expresamos nuestro respeto y reconocimiento a su implicación con Murcia y a su trayectoria de servicio público. Descanse en paz", ha concluido.