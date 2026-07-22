1106152.1.260.149.20260722145755 La Guardia Civil desarticula un grupo acusado de robar bicicletas y patinetes en San Pedro del Pinatar - GUARDIA CIVIL DE MURCIA

Tres personas han sido detenidas y la investigación ha permitido esclarecer más de una decena de hurtos y recuperar cuatro vehículos SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en San Pedro del Pinatar la operación 'Pedalier', que se ha saldado con la detención de tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto y la desarticulación de un grupo delictivo dedicado, presuntamente, a la sustracción de bicicletas y patinetes eléctricos.

La investigación, iniciada el pasado mes de abril tras detectarse un incremento de este tipo de hechos delictivos en el municipio, ha permitido esclarecer, hasta el momento, más de una decena de hurtos y recuperar cuatro de los vehículos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus propietarios, según ha informado la Benemérita.

Las pesquisas, desarrolladas por especialistas del Área de Investigación de la Guardia Civil, permitieron detectar un aumento de las sustracciones de bicicletas, bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos de gama media y alta, concentradas principalmente en una zona de Lo Pagán.

Según la investigación, los ahora detenidos actuaban de forma coordinada y con reparto de funciones. Mientras unos vigilaban para evitar ser sorprendidos, otros sustraían los vehículos utilizando herramientas de corte para fracturar candados, cadenas y otros sistemas de cierre. En algunos casos, incluso rebasaban vallas perimetrales para trasladar los efectos sustraídos a otro integrante del grupo.

La Guardia Civil logró identificar a los tres sospechosos, junto a la colaboración ciudadana, pese a que ocultaban sus rostros durante la comisión de los hechos para dificultar su identificación.

Durante la operación, los agentes recuperaron dos bicicletas eléctricas en un garaje vinculado a los investigados. Además, una patrulla de Seguridad Ciudadana intervino otros dos patinetes eléctricos que portaban los sospechosos durante un servicio preventivo.

Los cuatro vehículos recuperados fueron puestos a disposición judicial antes de ser entregados a sus propietarios. Una de las bicicletas eléctricas estaba valorada en 7.000 euros.

Una vez reunidos los indicios, la Guardia Civil procedió a la detención de los tres investigados como presuntos autores de un delito de hurto.

La operación continúa abierta y no se descarta su implicación en otros hechos delictivos.