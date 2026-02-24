Sucesos.- La Guardia Civil desarticula un grupo delictivo que distribuía droga en Alguazas y Las Torres de Cotillas - GUARDIA CIVIL

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, ha desarrollado en Alguazas y Las Torres de Cotillas la operación 'Lamuri', en la que se ha desarticulado un grupo delictivo que distribuía grandes cantidades de cocaína, base de cocaína y marihuana a consumidores habituales de distintos municipios.

Durante la operación, los guardias civiles han desarticulado el grupo delictivo que dirigía dos activos puntos de venta ubicados en estos dos municipios, han detenido a sus tres integrantes como presuntos autores de delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y se han incautado de 200 dosis de cocaína, base de cocaína, cuatro kilos de cogollos de marihuana, útiles relacionados con el tráfico de drogas, efectivo y un arma de fuego, según han informado fuentes de la Benemérita.

Especialistas de Prevención de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial de la Benemérita abrieron la operación a principios de año, para investigar una serie de indicios que relacionaban a un grupo de personas con el tráfico de drogas en Alguazas.

Los primeros pasos de la operación permitieron a los guardias civiles constatar que se encontraban tras un grupo delictivo integrado por tres personas que se dedicaban, presuntamente, al narcotráfico y que distribuían grandes cantidades de cocaína, base de cocaína y marihuana a un elevado número de consumidores habituales y otros vendedores de Alguazas, Ceutí y Las Torres de Cotillas, entre otras poblaciones.

Todos los sospechosos poseen un dilatado historial de detenciones por delitos de tráfico de drogas. El último arresto de dos de ellos se produjo tan solo hace unas semanas, cuando fueron detenidos en el interior de otro domicilio de Alguazas, utilizado igualmente como punto de venta de heroína y cocaína.

Los investigadores establecieron un amplio dispositivo y comprobaron que los sospechosos utilizaban dos inmuebles en Alguazas y Las Torres de Cotillas, ambos usurpados, para distribuir la droga. En el caso del punto de venta de Alguazas, las ventas se realizaban a cualquier hora del día y la droga era suministrada a través de una pequeña ventana, impidiendo el acceso de los consumidores al interior.

En los dispositivos de vigilancia, los guardias civiles constataron la alta actividad que tenían ambos puntos de venta, con la presencia de numerosos consumidores que acudían al punto venta, incluso, varias veces al día.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha llevado a cabo la fase de explotación de la operación, en la que han participado decenas de efectivos. Han practicado la entrada y el registro de tres inmuebles, uno en Las Torres de Cotillas y dos en Alguazas, en los que el responsable de uno de los puntos de venta, al detectar la presencia policial, intentó huir a través del patio de luces del edificio, pero fue detenido instantes después.

En los registros, los investigadores se incautaron de 200 dosis de cocaína, diez gramos de base de cocaína y cuatro kilogramos de cogollos de marihuana envasada y dispuesta para su inminente distribución. También se incautaron útiles empleados para el tráfico de drogas, como balanzas de precisión, una escopeta del calibre 22 y gran cantidad de efectivo.