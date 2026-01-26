La Guardia Civil desarticula en Torre Pacheco (Murcia) un grupo delictivo dedicado a cultivar marihuana

1045864.1.260.149.20260126141350 Un agente de la Guardia Civil en el cultivo desmantelado - GUARDIA CIVIL

TORRE PACHECO (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en Torre Pacheco (Murcia) la operación 'Grumbu', que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo que cultivaba gran cantidad de marihuana en una vivienda del municipio, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Los agentes han desmantelado la infraestructura destinada al cultivo masivo de marihuana, en la que se han incautado más de 1.500 plantas y cogollos y todos los elementos propios del cultivo de la droga.

Las actuaciones se iniciaron el pasado año, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre la producción de marihuana en Torre Pacheco.

Los primeros pasos llevaron a los guardias civiles hasta un inmueble de la pedanía pachequera de Roldán, donde establecieron un dispositivo de vigilancia que les permitió comprobar que la vivienda contaba con muchas medidas tecnológicas de seguridad, así como con vigilancias personales, lo que dificultó las labores operativas.

Fruto del dispositivo, los efectivos averiguaron la forma de operar del grupo delictivo y obtuvieron indicios que permitieron determinar que existía un cultivo de marihuana en el interior de la vivienda, así como identificar a las tres personas que lo dirigían.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la fase de explotación de la operación, en la que ha participado cerca de medio centenar de efectivos de diversas especialidades.

En el registro, los guardias civiles detuvieron a los tres integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico, este último tras verificar una conexión ilícita a la red eléctrica que dotaba de energía a toda la instalación.

Los investigadores comprobaron que el inmueble estaba dedicado íntegramente al tráfico de drogas, con estancias habilitadas como invernadero masivo de cultivo de cannabis y otras para secadero de la droga y posterior manipulación y envasado.

En concreto, los guardias civiles hallaron más de 1.500 plantas de marihuana en distintos estados, como cultivo o secado, así como otros 500 gramos de marihuana en cogollos, que fueron incautados junto con todos los elementos que componían tanto el invernadero --dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación-- como los utilizados para la manipulación y el envasado.

Los investigadores también se incautaron del vehículo empleado para el apoyo logístico de la plantación y posterior distribución de la droga.

El grupo criminal se encontraba en la última fase de producción de la droga y, paralelamente, estaba envasando otro cultivo previo para su distribución.