1043805.1.260.149.20260119111900 Sucesos.- La Guardia Civil desmantela un 'fumadero' de droga en Cehegín - GUARDIA CIVIL MURCIA

CEHEGÍN (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Cehegín, ha desarrollado la operación 'Moycaceh', una investigación dirigida a la desarticulación de un punto de venta de droga en Cehegín, que ha finalizado con la detención de tres hombres como presuntos autores de delito contra la salud, por tráfico de droga.

El registro de la vivienda se saldó con la incautación de más de un kilo de sustancia de corte, adulteración y cocaína, así como pipas artesanales, papel de aluminio, balanzas de precisión y otros útiles para distribuir la droga, según informaron fuentes de la Benemérita.

La investigación se inició en septiembre del pasado año, cuando la Guardia Civil sospechaba de la existencia de un posible punto de venta de droga en el municipio de Cehegín, en una vivienda céntrica que era frecuentada a cualquier hora del día por conocidos consumidores que entraban y salían del inmueble como si de un supermercado se tratase.

EN COLABORACIÓN CON LA POLICÍA LOCAL DE CEHEGÍN

La Guardia Civil y la Policía Local de Cehegín llevaron a cabo una serie de dispositivos que resultaron con la incautación de varios tipos de sustancia, tales como cocaína, heroína y metanfetaminas, en poder de algunas de las personas que salían de la vivienda quienes clientes fueron denunciados por la tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.

'FUMADERO' AL QUE ACCEDÍAN MENORES DE EDAD

Después de meses de investigación, la Guardia Civil averiguó la identidad de las personas que regentaban el 'garito' quienes hacían los 'pases' a través de una de las ventanas de la vivienda.

Además, contaban con una estancia equipada con televisión y música -lo que hacía más atractivo el consumo- habilitada a modo de fumadero, a la que incluso accedían menores de edad.

Los indicios obtenidos pusieron de manifiesto no solo se trataba de un punto de venta de droga al menudeo al uso, si no que, además, ofrecían la posibilidad de consumir la droga dentro, antes de salir.

Recientemente, la última fase de la investigación finalizó con la entrada y registro de la vivienda donde se incautó más de un kilo de sustancia de corte, adulteración y cocaína, así como pipas artesanales, papel de aluminio, balanzas de precisión y otros útiles para distribuir la droga. También se localizó una pequeña plantación de marihuana.

La operación 'Moycaceh' finalizó con la detención de tres hombres a los que se atribuya la presunta autoría de delito contra la salud pública por tráfico de droga.