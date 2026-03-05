Sucesos.- La Guardia Civil desmantela en Mazarrón un grupo delictivo que cultivaba más de 1.000 plantas de marihuana - GUARDIA CIVIL MURCIA

MAZARRÓN (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Mazarrón la operación 'Tunama', en la que se ha desarticulado un grupo delictivo que cultivaba ilícitamente grandes cantidades de marihuana, que distribuía a otros grupos delictivos.

Durante la operación, los guardias civiles han detenido a los tres integrantes del grupo delictivo y han desmantelado un invernadero tipo 'indoor' instalado en una nave industrial de Mazarrón, que tenía en fase de cultivo 1.106 plantas de marihuana, que fueron incautadas junto con todos los dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, según han informado desde la Benemérita.

Las actuaciones se iniciaron en enero, cuando, gracias a la colaboración ciudadana, efectivos del Área de Investigación de la Benemérita fueron alertados de la posible existencia de un importante cultivo de marihuana en una nave industrial en el término municipal de Mazarrón.

En los primeros pasos de la operación, los guardias civiles ubicaron el inmueble y comprobaron que no se desarrollaba ninguna actividad laboral ni comercial, aunque contaba con notables medidas de seguridad, como circuitos de vídeo vigilancia tanto del perímetro exterior como del interior de la nave industrial.

En los numerosos dispositivos de vigilancia desarrollados sobre la nave industrial, los investigadores verificaron que, pese a no tener actividad comercial, el inmueble investigado tenía un elevado consumo eléctrico, lo que hizo sospechar que albergaba un invernadero oculto con una gran plantación de marihuana perfectamente camuflada y dotada de maquinaria para favorecer el crecimiento de las plantas en interior.

Fruto de la investigación, los investigadores de la Benemérita pudieron determinar la existencia de la plantación de marihuana en el interior de la nave industrial. Además, identificaron a las personas que, presuntamente, dirigían la macro plantación de marihuana, que se alimentaba mediante un sofisticado enganche fraudulento a la red eléctrica y que se estima que podría cultivar varios millares de plantas de cannabis al año.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil efectuó la entrada y el registro de la nave industrial, en la que se halló un invernadero instalado con sofisticados dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, que tenía 1.106 plantas de marihuana en estado de floración, que han sido incautados.

La operación 'Tunama' ha culminado con la detención de los tres integrantes del grupo delictivo, pertenecientes a un clan familiar, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico.