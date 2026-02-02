Sucesos.- La Guardia Civil desmantela en Murcia un invernadero subterráneo dedicado al cultivo masivo de marihuana - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, ha desarrollado en la pedanía murciana de Sangonera la Seca la operación 'Sanceco', en la que se ha desmantelado un invernadero tipo indoor instalado en un zulo bajo una vivienda y destinado al cultivo masivo de marihuana y su posterior manipulación.

Durante la operación, los guardias civiles han detenido a las dos personas que dirigían la plantación, como presuntos autores de delito de cultivo o elaboración de drogas, y se han incautado de más de 500 plantas de marihuana, 20 kilogramos de esta sustancia en cogollos ya envasados y dispuestos para su inminente distribución, así como toda la infraestructura dedicada a la actividad ilícita ahora esclarecida, según informaron fuentes de la Benemérita en una nota de prensa.

La investigación se inició a finales del pasado año 2025, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita obtuvieron indicios de que una vivienda del término municipal de Murcia podría estar siendo dedicada al cultivo ilícito de gran cantidad de marihuana.

Los primeros pasos de la operación llevaron a los guardias civiles del Área de Investigación hasta la pedanía murciana de Sangonera La Seca, donde ubicaron una vivienda unifamiliar aislada que, al parecer, albergaba una plantación de marihuana tipo indoor, por lo que se fijó un dispositivo de vigilancia sobre la parcela y la vivienda para verificar y, en su caso, esclarecer los hechos.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios e identificados los dos moradores de la vivienda, la Guardia Civil ha desarrollado la fase de explotación de la operación, en la que han participado varias decenas de efectivos de la Benemérita, que han practicado la entrada y el registro del inmueble, donde han detenido a los dos sospechosos como presuntos autores de delito de cultivo y elaboración de drogas.

Durante el registro, los guardias civiles descubrieron que bajo tierra había construido un zulo de grandes dimensiones oculto bajo la vivienda que estaba en su totalidad destinado al cultivo masivo de marihuana y su posterior manipulación y distribución.

En el zulo se encontraba un invernadero tipo indoor, con sofisticados sistemas de iluminación, calefacción, riego y ventilación, capaz de producir varias cosechas al año y por ende se estima que podría cultivar varios millares de plantas anualmente.

Además de toda la logística empleada para la actividad ilícita ahora esclarecida, los investigadores de la Benemérita se incautaron de más de medio millar de plantas de marihuana y 20 kilogramos de cogollos de esta sustancia envasados y dispuestos para su inminente distribución.