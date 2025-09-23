La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga al menudeo en una vivienda de San Javier (Murcia)

SAN JAVIER (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes al menudeo en una vivienda de San Javier (Murcia) y ha detenido a dos hombres y una mujer, todos de un mismo núcleo familiar y con edades comprendidas entre los 38 y los 46 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de droga.

La operación 'Vamore' ha incluido el registro del inmueble, que se ha saldado con la incautación de varias dosis de cocaína, hachís y marihuana, útiles para la dosificación y venta de la droga y 2.600 euros en efectivo, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Los agentes constataron que el domicilio era frecuentado a cualquier hora del día y de la noche por supuestos clientes, algunos menores de edad, que acudían a esta vivienda a comprar distintos tipos de sustancias como marihuana, hachís y cocaína.

Esta actividad había generado alarma social en la zona, debido a que, de forma paralela, habían aumentado los delitos contra el patrimonio supuestamente cometidos por algunas de las personas que frecuentaban la zona.

Durante seis meses, la Guardia Civil llevó a cabo una serie de dispositivos de vigilancia e investigación dirigidos a la obtención de indicios e información sobre las personas que regentaban el inmueble, un matrimonio y el hermano de uno de ellos.

Al parecer, los tres miembros del grupo adoptaban fuertes medidas de seguridad para evitar su detención, como la tenencia de perros que alertaban de la presencia de quienes pudieran merodear por la zona.

El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que ordenó la entrada y registro del inmueble. En un amplio despliegue en el que participaron unidades de seguridad ciudadana, de investigación, del servicio cinológico y del equipo de drones, la Guardia Civil llevó cabo el registro del domicilio.

En la vivienda se incautaron varias dosis de cocaína, marihuana en cogollos, bellotas y tabletas de hachís y los útiles necesarios para la dosificación y venta de la droga como envoltorios, utensilios de corte y una báscula de precisión, además de 2.600 euros en billetes de distinto valor.

Los investigadores averiguaron que el matrimonio que ocupaba la vivienda unifamiliar carecía de ingresos, lo que hacía suponer la procedencia ilícita del dinero. La investigación continúa abierta por lo que no se descartan más detenciones.