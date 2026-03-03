La Guardia Civil desmantela un punto de venta de tabaco de contrabando en un domicilio de La Manga

Tabaco aprehendido - GUARDIA CIVIL
CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de tabaco ilegal establecido en un domicilio de La Manga del Mar Menor, en Cartagena, y ha detenido a su morador, de 65 años, como presunto autor de un delito de contrabando.
En la vivienda, especialistas en Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil han intervenido cerca de 2.000 cajetillas de tabaco y unos 30 kilos de picadura de tabaco cuyo valor supera los 18.000 euros, según ha informado la Benemérita.
La investigación se inició cuando el Instituto Armado tuvo noticia de los hechos, cuya investigación recayó en agentes especialistas en Fiscal y Fronteras.
Uno de los dispositivos de vigilancia resultó positivo cuando los efectivos detectaron un movimiento de cajas con 1.950 cajetillas de tabaco y 28 paquetes de plástico transparente, de un kilo de picadura de tabaco cada uno.
El recuento y la valoración de las sustancias finalizó con la detención de un hombre con antecedentes por infracciones de tabaco como presunto autor de un delito de contrabando.