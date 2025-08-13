La Guardia Civil desmantela en Villanueva del Río Segura un grupo delictivo que cometía robos con violencia

Se les acusa de agredir y retener a una persona con la que habían quedado para realizar una transacción comercial

VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Villanueva del Río Segura (Murcia) a los tres integrantes de un grupo delictivo dedicado presuntamente a cometer robos con violencia, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La operación 'Bucheron', iniciada para esclarecer un violento robo cometido en Ojós, se ha saldado con el arresto de tres varones como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, detención ilegal, lesiones y tenencia ilícita de armas.

En los cuatro registros efectuados en viviendas de Villanueva del Río Segura, sede del grupo delictivo, los especialistas en Policía Judicial del Instituto Armado se han incautado de una pistola semiautomática con abundante munición, un vehículo y numerosos teléfonos móviles.

Las actuaciones se iniciaron en diciembre de 2024, cuando se detectó la comisión de un violento robo y posterior detención ilegal de una persona en el municipio de Ojós, quien, además de ser víctima de la sustracción de su dinero y efectos personales, resultó con lesiones originadas por los autores.

Los hechos tuvieron lugar en un paraje rural de Ojós, cuando la víctima había concertado un encuentro para realizar una transacción comercial.

A la cita acudieron tres personas en un vehículo, encapuchadas y, uno de ellos, armado con una pistola, que intimidaron y agredieron a la víctima, la retuvieron en contra de su voluntad, la introdujeron en el maletero de su vehículo y la abandonaron a su suerte, huyendo del lugar.

Poco después, y pese a haber sido amordazada y atada de pies y manos con cinta americana, consiguió escapar de su encierro y pedir ayuda.

Tras alertar de lo sucedido, una patrulla de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita se reunió con la víctima y la trasladó hasta un centro hospitalario para que recibiera asistencia sanitara debido a las lesiones sufridas.

Paralelamente, y debido a la gravedad de los hechos, la Guardia Civil activó a sus especialistas en Policía Judicial. Los investigadores efectuaron una inspección técnico-ocular tanto del vehículo de la víctima como del lugar de los hechos, donde recabaron indicios, muestras y testificales.

Los guardias civiles identificaron a varias personas que se encontraban, presuntamente, vinculadas a los hechos investigados, quienes convivían en una urbanización de Villanueva del Río Segura, y fijaron la principal línea de investigación sobre los sospechosos con un amplio dispositivo de vigilancia.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha practicado la entrada y el registro de cuatro viviendas en las que se ha incautado una pistola semiautomática con abundante munición, dispuesta para efectuar fuego real, y un vehículo utilizados en la comisión del robo. Además, se ha recuperado una veintena de teléfonos móviles.

Hasta el momento, se han esclarecido cinco delitos contra el patrimonio, --tres robos con violencia y dos robos con fuerza en vivienda cometidos en Ojós y Archena--, aunque la investigación continúa abierta para determinar si los detenidos se encuentran tras la autoría de más hechos delictivos.