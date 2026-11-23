Una de las joyas hurtadas - GUARDIA CIVIL

CIEZA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del Plan Mayor Seguridad , ha detenido a una mujer como presunta autora de delito continuado de hurto de joyas y dinero del domicilio de su vecina octogenaria.

La investigación se inició a principios de octubre, cuando esta mujer puso en conocimiento de la Guardia Civil que, desde hacía un tiempo, había notado la ausencia de varias joyas, de gran valor sentimental, de su domicilio, y que en total estaban valoradas en unos 2.500 euros.

Aunque la mujer no sabía con certeza si tal vez las había perdido, la Guardia Civil comenzó una investigación para esclarecer lo sucedido comenzando por su entorno más cercano, para conocer qué personas podían haber tenido libre acceso a su domicilio, han informado desde la Benemérita.

Además, los agentes inspeccionaron varios establecimientos de compra-venta de oro, en uno de los cuales, localizaron varias de las piezas robadas.

La Guardia Civil identificó a una mujer, vecina de la denunciante, como la persona que, de forma escalonada, entre los meses de julio y agosto, se había 'hecho' con las joyas y las había vendido. La investigación finalizó con su detención como presunta autora de delito continuado de hurto.

Según se desprende de la investigación, la ahora detenida aprovechó la confianza que tenía con la víctima para acceder a su domicilio ofreciéndose para ayudarla en las tareas domésticas. Al parecer, hurgó entre sus pertenencias y sustrajo dinero y joyas, de gran valor sentimental, que después vendió al peso.