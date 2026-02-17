Guardia Civil detiene a cuatro jóvenes por extorsionar a un vecino de Pliego al que agredieron en grupo - GUARDIA CIVIL

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación 'Zorlama', ha detenido a cuatro vecinos de Mula, con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, por extorsionar a un vecino de Pliego al que agredieron en grupo.

La investigación se inició a finales del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la agresión a un vecino del municipio de Pliego. El joven denunció haber sido agredido de forma grupal. Sus agresores lo amenazaron y le exigieron dinero.

Las pesquisas practicadas permitieron averiguar que los sospechosos le habían exigido cierta cantidad de dinero a cambio de no hacer público un hecho vergonzante, a sabiendas de su falsedad, para dañar su reputación. Se trataba de un falso testimonio urdido con la intención de obligarlo a pagar.

Para presionarlo, lo amenazaron con nuevos hostigamientos y agresiones. Bajo estas amenazas, la víctima llegó a realizar tres pagos por un importe cercano a los 500 euros. Sin embargo, la persecución continuó hasta el punto de presentarse en la puerta de su domicilio para hostigarlo tanto a él como a su familia.

La Guardia Civil ha identificado a los cuatro sospechosos que, de forma escalonada, han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de lesiones y extorsión.