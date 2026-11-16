La Guardia Civil detiene a dos delincuentes por media docena de robos en viviendas de Lorca

Objetos recuperados - GUARDIA CIVIL MURCIA

LORCA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Lorca a dos personas como presuntas autoras de seis delitos de robo con fuerza y hurto en viviendas, delito de hurto de uso de vehículo a motor y contra la seguridad vial con la que han recuperado herramientas, electrodomésticos, patinetes y otros enseres de hogar.

La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando la Guardia Civil detectó un aumento de robos en viviendas de las pedanías lorquinas de Aguaderas, Puntarrón, Torrecilla, Purias y Tercia; y en Lebor, Totana, lo que había generado cierta alarma social, según han informado desde la Benemérita.

Los asaltantes aprovechaban la ausencia de los habitantes de las casas para acceder a las casas rompiendo vallados perimetrales y rejas. Generalmente se apropiaban de objetos de valor fáciles de transportar como herramientas, dispositivos tecnológicos, joyas y dinero, aunque también de electrodomésticos de gran envergadura como una lavadora y de una de las casas sustrajeron un coche.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia de alguna de las viviendas permitieron comprobar cuántas personas actuaban, cómo se desplazaban y su 'modus operandi'.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Durante la investigación, los guardias civiles recibieron una fotografía de los sospechosos mientras robaban realizada por un vecino. De esta forma se pudo identificar a dos individuos, conocidos por su amplio historial delictivo y vecinos de Lorca.

Los sospechosos después de robar dentro de una de las viviendas y de apoderarse del coche para trasladar los objetos, regresaron para llevarse lo que habían dejado fuera apilado. En ese momento fueron sorprendidos por los propietarios.

La actuación de una patrulla de la Guardia Civil que, en ese momento, se encontraban realizando una inspección ocular en otra casa cercana, permitió la detención 'in fraganti' del que conducía.

Una vez se conoció su domicilio, ubicado en el casco urbano de Lorca, se solicitó mandamiento de entrada y registro al sospechar que los objetos sustraídos aún podían encontrarse dentro. En colaboración con la Policía Local de Lorca, la Guardia Civil llevó a cabo el registro del inmueble donde se localizó y detuvo al segundo sospechoso.

El registro se saldó con la localización y recuperación, entre otros, de herramientas, electrodomésticos y patinetes, que fueron reconocidos y devueltos a sus legítimos propietarios. También se hallaron otros objetos de dudosa procedencia sobre los que la investigación continúa.

La operación ha culminado con la detención de dos experimentados delincuentes, de 42 y 51 años, a los que se atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con fuerza y hurto en vivienda, hurto de uso de vehículo a motor y contra la seguridad vial.